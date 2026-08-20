El desafortunado comentario racista del vicepresidente de Nacional contra Edwuin Cetré

El jugador colombiano recibió un desacertado insulto racista en su contra, por no fichar por Nacional de Uruguay.

Edwuin Cetré estaba protagonizando una novela de mercado, puesto que, estaba muy cerca de salir de Estudiantes de La Plata y partir a Nacional de Uruguay. Sin embargo, ese fichaje se terminó cayendo y ahora el jugador recibe un desacertado comentario, que enoja a toda Colombia.

Flavio Perchman es el vicepresidente de Nacional de Uruguay y reveló que Cetré fue el que frenó la operación para salir de Argentina rumbo a Uruguay. Sin embargo, en su frase le dijo “Morocho” al colombiano, una palabra muy relacionada a los insultos racistas contra las personas afro.

“Estaba cerrado en un préstamo de un año y medio y después el morocho no quiso venir“, fue la frase de Perchman. El extremo colombiano no ha respondido a estas palabras, pero decidió quedarse en Estudiantes, pese a que no viene teniendo mucho ritmo en el club.

Cetré fue figura en 2025 en el Estudiantes que logró salir campeón, sin embargo, poco a poco fue perdiendo protagonismo en este 2026. No obstante, el jugador ve grandes chances de hacer algo más en esta campaña en la Copa Libertadores y por eso se queda.

Edwuin Cetré se queda en Estudiantes. (Foto: GettyImages)

Cetré también tenía a Paranaense como un equipo interesado en su compra, no obstante, el colombiano no quiere salir de Argentina y de Estudiantes. Hay que recordar que en su mejor momento llegó a ser buscado en el mercado por River y Boca.

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Los números de Edwuin Cetré en esta temporada

En esta temporada con Estudiantes, entre todas las competencias, Cetré pudo jugar ya un total de 25 partidos sumando más de 1.000 minutos en cancha, pero no ha marcado goles. Solo lleva 2 asistencias.

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