Edwuin Cetré

Brasil y Europa se pelean por el fichaje de Edwin Cetré

Edwuin Cetré fue figura del Estudiantes de La Plata campeón de Argentina y ahora tendría tres ligas top detrás del colombiano.

Por Gustavo Dávila

Edwuin Cetré dejaría Estudiantes por Brasil o Europa Foto: Getty
Edwuin Cetré dejaría Estudiantes por Brasil o Europa Foto: Getty

Edwuin Cetré sin duda fue una de las figuras del Estudiantes de La Plata que se coronó campeón de Argentina y del Trofeo de Campeones 2025, y tras varios años de alto nivel, daría el salto a una mejor liga. El colombiano interesa a varios equipos de nivel para el 2026.

Según Alexis Rodríguez de WIN Sports, Cetré está en planes del Botafogo de Brasil y de los españoles Rayo Vallecano y Sevilla. El colombiano tiene contrato con Estudiantes hasta diciembre del 2026.

La transferencia de Cetré dejaría cerca de 7 millones de dólares a Estudiantes de La Plata, a nivel salarial recibe cerca de 400 mil dólares anuales y en caso de una transferencia sería casi el doble.

En horas recientes reportaron que tras fichar a Miguel Borja, ahora Cruz Azul también tendría en planes al extremo, siendo el equipo que mayor dinero pondría.

Estudiantes tiene como última chance de vender a Cetré en este mercado de transferencias, en seis meses podrá negociar como agente libre. El futbolista también quiere salir.

Los títulos de Edwin Cetré con Estudiantes de La Plata

Cetré dejó Colombia desde el 2024, para pasar a Estudiantes de La Plata, dónde ya ganó dos trofeos de Campeones, una Copa de la Liga y un torneo de Primera División. En México tuvo un paso por Santos Laguna a los 20 años.

Estudiantes de La Plata campeón con Edwuin Cetré. Foto: Getty

Estudiantes de La Plata campeón con Edwuin Cetré. Foto: Getty

