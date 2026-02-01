Edwuin Cetré no va a Brasil y jugará en sorpresivo equipo

Con menos prensa que los colombianos en Europa o en Brasil, pero Edwuin Cetré también lleva temporadas positivas en el exterior. El jugador tenía todo listo para ir al fútbol de Brasil pero sorpresviamente su futuro tomará un insólito rumbo.

El colombiano era esperado para presentarse en Athletico Paranaense de Brasil, equipo recién ascendido y que iba a pagar 6 millones de dólares por su ficha, sin embargo el traspaso se cayó y el jugador se quedará en Estudiantes de La Plata para este 2026.

Hubo antes sondeos de México y ligas de menor renombre en Europa pero el recién ascendido al Brasileirao había llegado a un acuerdo con el ‘Pincha’ para quedarse con el extremo, de paso por Junior de Barranquilla entre otros.

Cetré iba a ser el fichaje más caro de la historia del Paranaense por los 6 millones acordados, de esa cifra la mitad iban para Deportivo Independiente Medellín, club que tiene el 50% del pase.

Aún no han explicado los motivos para el fichaje caído pero el jugador tendrá que regresar a Argentina para sumarse a los trabajos de Estudiantes con normalidad.

Los títulos de Edwuin Cetré con Estudiantes de La Plata

Copa de la Liga Profesional 2024, Torneo Clausura 2025 y dos Trofeos de Campeones (2024 y 2025) son los títulos que el colombiano ha gando solo en los últimos años.

Edwuin Cetré dejaría Estudiantes por Brasil o Europa Foto: Getty

