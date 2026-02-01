Es tendencia:
logotipo del encabezado
Edwuin Cetré

Edwuin Cetré no va a Brasil y jugará en sorpresivo equipo

El colombiano Edwuin Cetré tenía todo listo para irse a Brasil pero su futuro cambió repentinamente a otro equipo.

Por Gustavo Dávila

Sigue a Bolavip en Google!
Edwuin Cetré no va a Brasil y jugará en sorpresivo equipo Foto: Getty
Edwuin Cetré no va a Brasil y jugará en sorpresivo equipo Foto: Getty

Con menos prensa que los colombianos en Europa o en Brasil, pero Edwuin Cetré también lleva temporadas positivas en el exterior. El jugador tenía todo listo para ir al fútbol de Brasil pero sorpresviamente su futuro tomará un insólito rumbo.

El colombiano era esperado para presentarse en Athletico Paranaense de Brasil, equipo recién ascendido y que iba a pagar 6 millones de dólares por su ficha, sin embargo el traspaso se cayó y el jugador se quedará en Estudiantes de La Plata para este 2026.

Hubo antes sondeos de México y ligas de menor renombre en Europa pero el recién ascendido al Brasileirao había llegado a un acuerdo con el ‘Pincha’ para quedarse con el extremo, de paso por Junior de Barranquilla entre otros.

Cetré iba a ser el fichaje más caro de la historia del Paranaense por los 6 millones acordados, de esa cifra la mitad iban para Deportivo Independiente Medellín, club que tiene el 50% del pase.

Aún no han explicado los motivos para el fichaje caído pero el jugador tendrá que regresar a Argentina para sumarse a los trabajos de Estudiantes con normalidad.

Los títulos de Edwuin Cetré con Estudiantes de La Plata

Copa de la Liga Profesional 2024Torneo Clausura 2025 y dos Trofeos de Campeones (2024 y 2025) son los títulos que el colombiano ha gando solo en los últimos años.

Publicidad
Edwuin Cetré dejaría Estudiantes por Brasil o Europa

Edwuin Cetré dejaría Estudiantes por Brasil o Europa Foto: Getty

En resumen

  • Edwuin Cetré permanecerá en Estudiantes de La Plata tras caerse su transferencia al fútbol brasileño.
  • Athletico Paranaense iba a pagar 6 millones de dólares, la cifra récord del club.
  • El 50% del pase del extremo colombiano pertenece al Deportivo Independiente Medellín
gustavo dávila
Gustavo Dávila
Lee también
Brasil y Europa se pelean por el fichaje de Edwin Cetré
Fútbol de Ecuador

Brasil y Europa se pelean por el fichaje de Edwin Cetré

Supremacía de Brasil: ¿Cuánto valen los equipos clasificados a cuartos de final de Copa Libertadores?
Copa Libertadores

Supremacía de Brasil: ¿Cuánto valen los equipos clasificados a cuartos de final de Copa Libertadores?

¿Vuelve a Liga de Quito? El escándalo de Estudiantes de la Plata con Ezequiel Piovi
Fútbol de Ecuador

¿Vuelve a Liga de Quito? El escándalo de Estudiantes de la Plata con Ezequiel Piovi

El gesto de Messi con Edwin Cardona que no le va a gustar a James
Fútbol de Colombia

El gesto de Messi con Edwin Cardona que no le va a gustar a James

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo