El directo reclamo de Lucas González a la Selección Colombia

En Atlético Nacional se molestaron por la cantidad de baja de jugadores por las convocatorias de la Selección Colombia.

Atlético Nacional atraviesa un momento decisivo de la temporada y ahora enfrenta un problema por las convocatorias de la Selección Colombia. Lucas González, entrenador del Verdolaga, expresó su molestia por las bajas que tendrá el equipo entre las distintas categorías nacionales.

Tras vencer a Deportivo Pereira, Lucas González cuestionó la falta de coherencia en las convocatorias de Colombia. El DT comparó el caso de Álvaro Montero, quien podrá jugar con Boca Juniors, con las citaciones de Samuel Velásquez y Juan Manuel Rengifo, que se perderán la semifinal de Copa BetPlay ante Once Caldas.

El entrenador lamentó que Atlético Nacional tenga que ceder jugadores para partidos cruciales mientras otros clubes no enfrentan la misma situación. Aunque destacó que las convocatorias de Samuel Velásquez y Juan Manuel Rengifo son un orgullo, consideró que representan una desventaja deportiva para el equipo.

La situación se agrava con las convocatorias de las selecciones Colombia sub 20 y sub 17, que dejarán al Verdolaga sin aproximadamente ocho o nueve futbolistas del primer equipo. González aseguró que el club tendrá que adaptarse, aunque reconoció el impacto de tantas ausencias en una etapa decisiva.

Para la Selección Colombia sub 17 fueron convocados Cristian Arboleda, Edwin Echevarría, Juan Carlos Moreno, José Escorcia, Nicolás Bernal y Simón Rojas. Además, Felipe Marín y Jhoan Quesada estarán con la sub 19, mientras Samuel Velásquez y Juan Manuel Rengifo acudirán a la selección absoluta.

¿Cuándo juega la Selección Colombia contra Chile?

El primer amistoso entre Colombia y Chile se jugará en el estadio Pascual Guerrero de Cali, el 13 de noviembre, desde las 7:00 p. m. El segundo encuentro será en Santiago, el 17 de noviembre, con inicio programado para las 6:00 p. m., hora colombiana.

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Samuel Velásquez – Selección Colombia. Foto: Getty.

En resumen

Estallido en el banquillo Verdolaga: Tras la victoria ante Deportivo Pereira, el técnico de Atlético Nacional, Lucas González, alzó la voz y arremetió públicamente contra el manejo de las convocatorias de la Selección Colombia, denunciando que las citaciones perjudican directamente los intereses deportivos del club en el cierre de la temporada.

Denuncia de doble rasero: El epicentro del reclamo de González radica en la falta de coherencia de la Federación: mientras a Álvaro Montero se le permitió quedarse a disputar sus compromisos con Boca Juniors antes de unirse a la concentración, el conjunto paisa fue obligado a ceder de inmediato a Samuel Velásquez y Juan Manuel Rengifo, perdiéndolos para la crucial semifinal de la Copa BetPlay ante Once Caldas.

El epicentro del reclamo de González radica en la falta de coherencia de la Federación: mientras a Álvaro Montero se le permitió quedarse a disputar sus compromisos con Boca Juniors antes de unirse a la concentración, el conjunto paisa fue obligado a ceder de inmediato a Samuel Velásquez y Juan Manuel Rengifo, perdiéndolos para la crucial semifinal de la Copa BetPlay ante Once Caldas. Desmantelamiento masivo: Más allá del equipo absoluto, la molestia del cuerpo técnico se agrava porque Nacional perderá a un total de ocho o nueve futbolistas de su primer equipo debido a las convocatorias simultáneas de las categorías Sub-17 y Sub-19, dejando al plantel mermado en la etapa más decisiva del semestre.