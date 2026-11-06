Titular de Colombia pidió no ser convocado "mientras Néstor Lorenzo sea el DT"

Uno de los jugadores de la Selección de Colombia habría rechazado ser convocado por una discusión con Néstor Lorenzo.

Las polémicas ausencias siguen marcando las últimas convocatorias de la Selección Colombia y ahora revelan un nuevo motivo detrás de una baja sorpresiva. Un habitual titular habría decidido apartarse del equipo por una pelea con Néstor Lorenzo.

El periodista Pipe Sierra reveló que Jorge Carrascal habría pedido no ser convocado a la Selección Colombia mientras Néstor Lorenzo continúe como entrenador. Según el comunicador, ambos protagonizaron una discusión durante el Mundial, después del partido contra Ghana.

Sin embargo, el conflicto con el seleccionador no sería el único motivo de su ausencia. Medios brasileños señalan que Carrascal también preferiría evitar convocatorias internacionales para no alterar su concentración en el cierre de temporada con Flamengo.

El conjunto brasileño pelea palmo a palmo el Brasileirao con Palmeiras y el volante colombiano es titular en el equipo. Su decisión pasa por que no querría arriesgarse a sufrir una lesión o sobrecargarse de partidos en una etapa decisiva del campeonato.

La ausencia de Jorge Carrascal representa un problema para Colombia, pues es titular habitual en la posición de volante creativo ante las bajas de James Rodríguez y Juan Fernando Quintero. Ahora, Néstor Lorenzo deberá encontrar una cuarta alternativa para ese puesto para amistosos vs. Chile.

¿Cuándo juega la Selección Colombia contra Chile?

El primer amistoso entre Colombia y Chile se jugará en el estadio Pascual Guerrero de Cali, el 13 de noviembre, desde las 7:00 p. m. El segundo encuentro será en Santiago, el 17 de noviembre, con inicio programado para las 6:00 p. m., hora colombiana.

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Jorge Carrascal – Flamengo. Foto: Getty.

En resumen