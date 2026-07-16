El sorpresivo club que se quedaría con Daniel Muñoz luego del Mundial con Colombia

La Selección de Colombia podría ver a Daniel Muñoz dejando Inglaterra luego del Mundial que tuvo el lateral.

Daniel Muñoz pasa la página tras el Mundial con la Selección de Colombia y ahora deberá definir su futuro. El lateral dejaría la Premier League y ahora lo ponen en sorpresivo club.

El Fenerbahce de Turquía sería el nuevo interesado en el lateral del Crystal Palace, con una oferta cercana a los 40 millones de euros de club a club y un salario que circula los 5 millones de euros al año.

Daniel Muñoz es uno de los referentes del Crystal Palace, siendo figura del club en los tres títulos conseguidos en su historia: la Community Shield, la FA Cup y la UEFA Conference League.

En el cierre de la temporada pasada, pusieron a Daniel Muñoz en planes del Manchester United, Manchester City, Real Madrid, Bayern Múnich y FC Barcelona entre otros.

El valor de mercado de Daniel Muñoz

Daniel Muñoz tiene un valor de mercado de 27 millones de euros. El colombiano saldría por más de 35 millones en una venta, más aún, si como se espera, termina siendo figura en el Mundial 2026 con la Selección Colombia.

Daniel Muñoz – Selección de Colombia.

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En resumen