El sorpresivo club que se quedaría con Daniel Muñoz luego del Mundial con Colombia

Daniel Muñoz pasa la página tras el Mundial con la Selección de Colombia y ahora deberá definir su futuro. El lateral dejaría la Premier League y ahora lo ponen en sorpresivo club.
El Fenerbahce de Turquía sería el nuevo interesado en el lateral del Crystal Palace, con una oferta cercana a los 40 millones de euros de club a club y un salario que circula los 5 millones de euros al año.
Daniel Muñoz es uno de los referentes del Crystal Palace, siendo figura del club en los tres títulos conseguidos en su historia: la Community Shield, la FA Cup y la UEFA Conference League.
En el cierre de la temporada pasada, pusieron a Daniel Muñoz en planes del Manchester United, Manchester City, Real Madrid, Bayern Múnich y FC Barcelona entre otros.
El valor de mercado de Daniel Muñoz
Daniel Muñoz tiene un valor de mercado de 27 millones de euros. El colombiano saldría por más de 35 millones en una venta, más aún, si como se espera, termina siendo figura en el Mundial 2026 con la Selección Colombia.
Daniel Muñoz – Selección de Colombia.
En resumen
- El defensor colombiano Daniel Muñoz definirá su futuro profesional al despertar el firme interés de un sorpresivo club tras finalizar su participación en el Mundial 2026.
- Su notable despliegue físico y regularidad con la Selección de Colombia en la cita mundialista lo posicionaron como uno de los laterales derechos más cotizados de este mercado de pases.
- Las negociaciones avanzarían de forma inesperada, lo que podría alejarlo de su actual equipo para sumarse a un nuevo y llamativo proyecto deportivo.