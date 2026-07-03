Cafú eligió a Daniel Muñoz como el jugador que más se parece a sí mismo en el Mundial 2026

El mítico capitán de Brasil no dudó en elegir a Daniel Muñoz como el jugador que más se le parece en esta Copa del Mundo. Elogios de peso.

Cuando hablamos de laterales derechos, pocos nombres son tan palabra autorizada como Cafú. El mítico defensor de Brasil y capitán de una de las mejores generaciones en toda la historia de la Verdeamarela tuvo elogios de peso hacia la figura de Daniel Muñoz en las últimas horas. Lo describió como el futbolista que más le recuerda a sí mismo en esta edición del certamen.

“Me gusta mucho el lateral de Colombia Daniel Muñoz. Viene destacando por todo lo alto”, hablaba Cafú con diferentes medios de comunicación en las zonas mixtas. También habló de Jorge Sánchez en México y de Hakimi como otros laterales por derecha que entiende que se están destacando por todo lo alto.

Los elogios del brasileño no tardaron en llegar a Daniel Muñoz. En plena previa del partido frente a Ghana por los 16 avos de la final de la Copa del Mundo, el lateral derecho de la selección colombiana agradeció las palabras de un mito en todos los sentidos de dicha demarcación. Se viene un choque absolutamente trascendental para los cafeteros en la ciudad de Kansas.

“Es un orgullo porque es un referente en mi posición. Si lo dice él, me motiva. Tomo las palabras con humildad y seguiré trabajando. Lo que hago no es con el fin de competir con alguien, sino aportar lo que más pueda”, palabras del jugador que hasta ahora sigue siendo el máximo goleador de Colombia en esta Copa del Mundo. Cafú lo pone como una de las sensaciones del certamen.

Cafú, un enamorada del momento de Daniel Muñoz: GETTY

Muñoz también habló sobre la posibilidad de regresar al once. Frente a Portugal, Néstor Lorenzo apostó por Santiago Arias en un claro intento por descansar las piernas del ex lateral de Atlético Nacional. Daniel afirma que está preparado para lo que venga por delante: “Es especial para todos. La decisión será del técnico. Todos estamos listos para aportar dentro o fuera de la cancha. Obviamente, todos queremos estar en el campo de juego y marcar. Ya en lo personal, obviamente quiero anotar y ayudar al equipo porque eso viene bien para uno”.

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Muñoz, a un gol de solo tener a James por delante

El capitán de Colombia sigue siendo hasta la fecha el máximo anotador cafetero en la historia de los Mundiales. Seis gritos sagrados durante el Mundial de Brasil 2014 se encuentran lejos de Daniel Muñoz, mas no los tres tantos de Yerry Mina en Rusia 2018. Si anota un gol más en lo que queda del certamen, hablaremos del jugador del Crystal Palace como el segundo máximo aportador de goles al equipo cafetero en la historia del torneo de la FIFA.

Daniel Muñoz dio la clave para vencer a Ghana

Para el lateral empezó un nuevo torneo. Afirma que la parte anímica será vital para conseguir los objetivos de cualquier aspirante al título: “Lo más importante es estar seguros atrás, vigilar la espalda y controlar todo. Si manejamos el balón, será difícil que ellos puedan hacer algo. Va a ser un juego intenso. Nadie le va a regalar nada a nadie. Lo importante es que estemos unidos, fuertes y mentalizados. Al final, el que tenga más hambre es el que va a ganar”.

Datos claves

El brasileño Cafú elogió a Daniel Muñoz como el lateral más parecido a él.

elogió a Daniel Muñoz como el lateral más parecido a él. El defensor Daniel Muñoz juega actualmente en el Crystal Palace y es goleador colombiano.

juega actualmente en el Crystal Palace y es goleador colombiano. El capitán James lidera el registro histórico con seis goles anotados en los Mundiales.