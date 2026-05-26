Alfredo Arias es finalista con Junior de Barranquilla y revelan su próximo club

Alfredo Arias va por el bicampeonato con Junior de Barranquilla de Colombia y ahora dan detalles de su futuro para el segundo semestre.

No solo en Atlético Nacional hay dudas sobre quién será su siguiente entrenador, y es que en Junior de Barranquilla no tienen claro que Alfredo Arias continúe en el equipo para la Liga BetPlay II. El DT tiene más opciones para su futuro profesional.

En Ecuador señalan que Emelec ya presentó una oferta formal para contratar a Alfredo Arias. El proyecto no solo sería más alto en lo económico, si no que habrá contrataciones.

En Junior por su parte según reportes de prensa piensan en un nuevo entrenador, independientemente del resultado de la gran final contra el ‘Verdolaga’ este 2 y 8 de junio.

El interés de Emelec por Alfredo Arias no es nuevo, ya lo buscaron para este año y de hecho el DT uruguayo fue el entrenador del Emelec campeón ecuatoriano en el 2017.

Los títulos de Alfredo Arias como entrenador

Alfredo Arias ha sido campeón en tres países, siendo campeón del Montevideo Wanderers y Peñarol de Uruguay, con Emelec de Ecuador y Junior de Colombia el año pasado.

Alfredo Arias – Emelec 2018

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En resumen