Atlético Nacional vive momentos irregulares, aunque este fin de semana vencieron 3-0 en general hay momentos en los que el plantel de Diego Arias no levanta. En las últimas horas se conoció que los ‘Verdolagas’ preguntaron por dos jugadores de la Selección Colombia.

Gustavo Fermani, director deportivo de Atlético Nacional, reveló en Win Sports que intentaron traer a Miguel Ángel Borja y a Stefan Medina. El factor económico impidió que ambos regresen a la primera división del país.

Al enterarse de las condiciones económicas, Nacional tuvo que desistir del ex River Plate, quién hoy se encuentra en el fútbol de Emiratos Árabes Unidos. Su salario supera los 4 millones de dólares.

En el caso de Stefan Medina, dejó el club en el 2014 tras cinco años, y seis títulos ganados. Puso rumbo al Monterrey y Pachuca de México dónde lleva ya once temporadas y siete títulos.

Aunque su salario es menor al del ‘Colibrí’, aún así las cifras que conllevaban el fichaje de Medina lo hicieron imposible. El lateral derecho lleva tres años sin regresar a la Selección.

Los fichajes de Atlético Nacional para el 2026

Las caras nuevas de Atlético Nacional para 2026 son: Alfredo Morelos, Cristian Arango, Eduard Bello, Kevin Cataño, Milton Casco, Nicolás Rodríguez y Samuel Velásquez

Miguel Ángel Borja dejó Atlético Nacional en el 2016. Foto: Getty.

