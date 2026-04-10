El jugador de la Selección Colombia se descarta para el Mundial 2026

Todo jugador sueña con jugar un Mundial con su selección, sin embargo Miguel Ángel Borja dio unas sorpresivas declaraciones sobre el tema. El delantero se descartó para estar en la convocatoria de la Selección Colombia para el torneo 2026.

“Hay que ser realistas. Yo creo que a la Selección tiene que ir, la palabra lo dice, ¿no? Los mejores, los que estén en su mejor momento. Yo no me considero en estos momentos que estoy en un buen momento, y hay que aceptarlo”, indicó Borja en conversaciones con Blu Radio.

“Uno no puede ser tampoco, uno no puede escaparse de la realidad, pero creo que voy a estar con ese deseo de que a la Selección le vaya bien, y voy a estar ahí. Ya tengo todo programado”, afirmó el goleador aclarando que no ha cerrado su etapa con la Selección.

Miguel Ángel Borja quedó lejos de los reflectores al irse al Al Wasl de Medio Oriente tras dejar River Plate de Argentina. Al ser una liga deportivamente menor, sus opciones de ser convocado disminuyen.

Por ahora los delanteros fijos de la Selección Colombia son Luis Suárez, Rafael Santos Borré y Johan Carbonero. Aunque hay otros elementos como Dayro Moreno, Falcao y Rodallegas quieren estar.

Miguel Ángel Borja era fijo de las convocatorias de Colombia.

Publicidad

El calendario de Colombia en el Mundial 2026

Así está el fixture oficial que debe jugar Colombia en el Mundial 2026:

Uzbekistán vs Colombia (17/6)

Colombia vs Ganador repechaje FIFA (23/6)

Colombia vs Portugal (27/6)

En resumen