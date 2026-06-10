A 7 días del choque con Colombia, Uzbekistán se une a las críticas contra las requisas del Mundial 2026

La Copa del Mundo sigue siendo noticia por los diferentes procesos de inmigración que todas las selecciones asumen en su llegada a Estados Unidos de Norteamérica. En medio de la polémica instalada alrededor del estado de la delegación de Irán o de la negativa de ingreso al país al árbitro Omar Abdulkadir Artan, Uzbekistán también se sumó a los reclamos por las requisas en su arribo a uno de los territorios que albergará el Mundial 2026. En 7 días juegan con Colombia.

“Me dijeron que eran las reglas, pero al final el control fue solo para nosotros”, comentaba el entrenador Fabio Cannavaro sobre lo ocurrido. El estratega de Uzbekistán fue uno de los miembros de la delegación que tuvo que recibir requisas por parte de las autoridades de Estados Unidos en plena pista de aterrizaje. No es la primera vez que ocurre en un certamen donde en la previa se esperaba un trato mucho más amable para todos los llamados al torneo de la FIFA.

Pero Uzbekistán no es el único que ha sufrido este tipo de contratiempos. Son ya virales las imágenes del jugador de Senegal y Rayo Vallecano, Pathé Ciss, teniendo que ser requisado tras abandonar el avión en el aeropuerto de Texas. La polémica se encuentra instalada ya a solamente 7 días del partido inaugural de su grupo contra Colombia; Fabio Cannavaro espera que este tipo de cuestiones no pasen factura.

“Normalmente, la preparación para la Copa del Mundo no es fácil. Hay varios problemas pequeños, pero hemos intentado estar en las mejores condiciones posibles. Queda poco tiempo para nuestro primer partido, y estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano para estar listos para este encuentro”, fueron las reflexiones del primer rival del conjunto cafetero el próximo día 17 de junio por la Ciudad de México.

Uzbekistán ya tuvo su primer amistoso en USA ante Países Bajos: GETTY

Además de Colombia, recordemos que Uzbekistán tendrá que medirse durante la primera fase del certamen ante la Portugal de Cristiano Ronaldo o la sorprendente Congo de África. Un grupo que también tiene polémica por el lado de los africanos teniendo en cuenta el brote de ébola que se ha desarrollado en el país y que se espera que evite el traslado de miles de hinchas a la Copa del Mundo.

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