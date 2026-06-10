Toda Colombia sorprendida por el gol que falló Cristiano Ronaldo con Portugal a días del debut en el Mundial

Portugal disputó el último partido amistoso antes de debutar en el Mundial 2026, y como quedó en el grupo de la Selección Colombia, los hinchas colombianos no solo estuvieron atentos al encuentro ante Nigeria, también se sorprendieron por el insólito gol que falló Cristiano Ronaldo. ¡Video!
El que falló Cristiano ante Nigeria. (Foto: X/ @a6l88_s)
June 10, 2026
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Datos clave
- Portugal y Nigeria disputaron su último partido amistoso previo al Mundial.
- Selección Colombia comparte el mismo grupo mundialista con el equipo portugués.
- Cristiano Ronaldo falló un gol insólito en el amistoso contra Nigeria.