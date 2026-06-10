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Toda Colombia sorprendida por el gol que falló Cristiano Ronaldo con Portugal a días del debut en el Mundial

Descubre el increíble gol a puerta vacía que falló Cristiano Ronaldo con Portugal y que dejó a toda Colombia sorprendida previo al Mundial.

El que falló Cristiano Ronaldo ante Nigeria.
© X / @a6l88_sEl que falló Cristiano Ronaldo ante Nigeria.

Portugal disputó el último partido amistoso antes de debutar en el Mundial 2026, y como quedó en el grupo de la Selección Colombia, los hinchas colombianos no solo estuvieron atentos al encuentro ante Nigeria, también se sorprendieron por el insólito gol que falló Cristiano Ronaldo. ¡Video!

El que falló Cristiano ante Nigeria. (Foto: X/ @a6l88_s)

El que falló Cristiano ante Nigeria. (Foto: X/ @a6l88_s)

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Datos clave

  • Portugal y Nigeria disputaron su último partido amistoso previo al Mundial.
  • Selección Colombia comparte el mismo grupo mundialista con el equipo portugués.
  • Cristiano Ronaldo falló un gol insólito en el amistoso contra Nigeria.
Julio Montenegro
Julio Montenegro
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