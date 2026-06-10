La primera publicación de Lorenzo luego de que Petro fuera suspendido en plena elección presidencial

¿Llamado a la calma o un dardo político? Mira la publicación de Néstor Lorenzo a horas del Mundial tras la suspensión de Gustavo Petro.

La Selección Colombia se vio envuelta en una diferencia política por el comportamiento que tuvieron los jugadores en la entrega del pabellón nacional. El presidente Gustavo Petro criticó a James Rodríguez y luego fue suspendido en plena elección presidencial. Acto seguido, apareció una primera publicación de Néstor Lorenzo.

Petro señaló a James de saludarlo de manera protocolaria y eso no le gustó nada. De inmediato, le llovieron críticas y amenazas al ’10’ colombiano, por lo que Lorenzo salió a defenderlo con un contundente mensaje: “Fuimos a un acto protocolario que lo hicimos con respeto y con mucho orgullo (…) Ha habido malas interpretaciones, videos cortados, cosas que se están hablando“.

La jornada del 10 de junio en Colombia se vio conmocionada porque Gloria Arizabaleta, presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, decidió “suspender provisionalmente del ejercicio del cargo al presidente Gustavo Petro Urrego hasta el 21 de junio de 2026 a las 4:00 P.M.” Luego, apareció una primera publicación de Néstor Lorenzo. ¿Casualidad o causalidad?

Lorenzo y una primera publicación tras la suspensión de Gustavo Petro

Néstor Lorenzo y Gustavo Petro. (Foto: Getty Images)

Al conocerser que Petro fue suspendio provisionalmente por “utilizar el cargo de presidente para participar en la controversia política y en el proceso electoral correspondiente al período 2026-2030, mediante la difusión reiterada de mensajes a través de su cuenta oficial de X entre el 6 y el 9 de junio de 2026″, alguna voz de la Selección Colombia era una de las más esperadas. Néstor Lorenzo apareció con una publicación en Instagram que tuvo un mensaje que.. ¿Le cayó como anillo al dedo al presidente colombiano?

Post de Lorenzo tras suspensión de Petro. (Foto: Instagram / @nestorglorenzo)

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La segunda vuelta presidencial en Colombia será en pleno Mundial

Dos días antes de que la Selección Colombia juegue ante la República Democrática del Congo su segundo partido en el Grupo K del Mundial 2026 (martes 23 de junio a las 9:00 P.M), los colombianos acudirán a las urnas el domingo 21 de junio para elegir el próximo presidente colombiano entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

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En síntesis