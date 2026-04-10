El sorpresivo arquero que podría ir al Mundial 2026 con la Selección Colombia

La Selección de Colombia empezó a vivir un debate en la portería luego de los irregulares niveles de Álvaro Montero y David Ospina y ahora se metió un nuevo opcionado para el Mundial 2026.

Aldair Quintana, arquero de Independiente del Valle de Ecuador, fue una de las figuras de su club en el debut de la Copa Libertadores. Dueño del arco, es titular indiscutible en el último campeón del vecino país.

El nivel del portero no es nuevo, ya en el Atlético Bucaramanga era uno de los arqueros destacados de la Liga BetPlay. Néstor Lorenzo sigue confiando en la experiencia de David Ospina y Camilo Vargas para la portería.

Álvaro Montero sigue siendo el titular en Vélez y no hay motivo para pensar que perderá regularidad. A falta de dos meses para el Mundial hay aún hay margen para que un nuevo arquero sea convocado.

Aldair Quintana vino de jugar más de 60 partidos con el Bucaramanga, así mismo ha sido llamado a la Selección Colombia, aunque no tuvo su debut oficial y su último llamado fue en el 2021.

Los títulos de la carrera de Álvaro Montero

Álvaro Montero ha ganado siete títulos a lo largo de su carrera: la Supercopa Argentina con San Lorenzo en 2015; el Torneo Apertura de Colombia con Deportes Tolima en 2018 y 2021; la Copa Colombia con Millonarios en 2022; el Torneo Apertura en 2023 y la Superliga de Colombia en 2024, también con Millonarios; y más recientemente la Supercopa Argentina con Vélez Sarsfield en 2025.

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Aldair Quintana – Selección Colombia. Foto: Getty.

En resumen