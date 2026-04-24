El nombre detrás de la traición a Mane Díaz: quién es el hombre que vendió al padre de Luis Díaz

El 2023 fue un año amargo para Luis Díaz, y es que pese a los éxitos deportivos que consiguió con el Liverpool de Inglaterra, su padre sufrió un secuestro. Más de dos años después, el testimonio de Mané Díaz revela detalles del culpable del siniestro.

En conversaciones con el podcast Conducta Delictiva, Mané Díaz reveló que fue alguien de su círculo cercano quién había colaborado con el rapto. . “Confié en él como en un hijo y me vendió”, dijo sobre quién según los expedientes judiciales, fue el responsable de recopilar información sensible y organizar el supuesto encuentro que terminó con el secuestro por parte de hombres armados.

La investigación de la Fiscalía General de la Nación condenó en el 2025 a Marlon Rafael Brito Bolívar a cinco años de prisión por su participación directa en la logística del secuestro. El hecho se dio utilizando una supuesta promesa de apoyo político para un familiar de Mane Díaz.

El día del secuestro, la persona de extrema confianza de Mané había hecho una llamada para insistir en el encuentro. Hombres armados lo capturaron a él y a la esposa, para llevarlo a un punto en la densa selva y montaña.

Lo que ‘delató’ a la persona a la que se refiere Mané fue que el día del secuestro, el cómplice se bajó con normalidad del vehículo mientras él y su esposa estaban siendo apuntados.

La confesión de Manuel Rafael Brito Bolívar

Díaz padre contó que”le cogieron el teléfono donde tenía todas las conversaciones, videos, con todo: cómo se iba a pagar, cómo se iba a hacer. Después él también terminó hablando. Fue diciendo las cosas tal como como aparecieron en los videos y todo, así él mismo lo declaró”, finalmente sostuvo: “Yo lo perdoné ya, pero debe pensar bien en lo que hará ahora”.

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Mané Díaz fue recibido en Anfield luego de su liberación. Foto: Getty.

En resumen