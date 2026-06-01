Con un grupo con Costa de Marfil, Curazao y Alemania, confirman cuántos puntos haría Ecuador.

La Selección de Ecuador tiene un grupo muy competitivo con Alemania, Costa de Marfil y Curazao. ‘La Tri’ es uno de los equipos más importantes del grupo, pero eso no le asegura ganar todos los partidos, de hecho ya revelaron cuántos haría y en esta fase.

El estudio matemático de Goldman Sachs no predice un camino fácil para la Selección de Ecuador. ‘La Tri’ empezaría contra Costa de Marfil empatando 1 a 1, posteriormente le ganaría a Curazao y después de eso perdería contra Alemania en la última fecha.

De acuerdo al análisis y las variables de goles, mentalidad y participación histórica en estos torneos, Ecuador apenas haría 4 puntos en la fase de grupos. Sin embargo, esta cantidad de puntos sería suficiente para que ‘La Tri’ pueda clasificar a los 16avos.

La Selección de Ecuador, clasificaría porque también se concluye que Costa de Marfil no ganaría ningún partido. Empataría con Ecuador y Curazao y terminaría perdiendo contra la Selección de Alemania. Esta combinación lo deja fuera de la Copa del Mundo.

Así se predice el grupo de Ecuador. (Foto: Captura de pantalla de análisis de Goldman Sachs)

Con estos números, Ecuador se clasificaría a los 16avos donde finalmente acabaría perdiendo contra Noruega, según el mismo estudio matemático. Ya los 26 jugadores de ‘La Tri’ están trabajando de cara al debut del próximo 14 de junio contra Costa de Marfil.

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El calendario de Ecuador

Así jugará Ecuador el orden sus partidos en el Mundial 2026:

Costa de Marfil vs Ecuador 14 de junio a las 18H00 (EC)

Ecuador vs Curazao 20 de junio a las 19H00 (EC)

Ecuador vs Alemania 25 de junio a las 15H00 (EC)

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En síntesis: