Mientras en Al Nassr ganaba 20 millones por temporada, este sería el nuevo sueldo de Jhon Durán en Galatasaray

Jhon Durán estaría muy cerca de Galatasaray y ahora revelaron cuál sería su salario en este club.

Jhon Durán estaría muy cerca de ser nuevo jugador de Galatasaray, de acuerdo a varios reportes que llegan desde Turquía. Sin embargo, muchos se consultan cuánto sería el nuevo sueldo del delantero colombiano. El jugador viene de ganar en Al Nassr poco más de 20 millones por temporada.

Todo parece indicar que Jhon Durán no seguirá siendo jugador de Al Nassr para después del Mundial. Tanto jugador como delantero están de acuerdo en terminar el vínculo, y por eso el agente del jugador ya estaría trabajando en su regreso a Europa.

El destino sería Galatasaray, al cual podría llegar a ganar entre 4 y 5 millones, de acuerdo a la información de Ali Naci Küçük. Un salario muy menor en promedio a lo que venía ganando en otros clubes. El colombiano tomaría esta decisión pensando en su regreso al nivel para la Selección Colombia.

En su mejor momento en Aston Villa, Durán apostó por dejar el club y mudarse a jugar en la Liga de Arabia con Al Nassr y con salario espectacular. Solo pudo estar 6 meses en el club, puesto que, luego se movió a Fenerbahce y también pasó por el Zenit.

Durán fue campeón con el Fenerbahce. (Foto: GettyImages)

La posible llegada de Durán a Galatasaray también supone un “camisetazo” en Turquía. Debido a que, el jugador colombiano vistió los colores de Fenerbahce, incluso fue campeón con el club. Sería uno de esos fichajes polémicos que tanto gustan al 9.

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Los números de Durán en esta temporada

En esta temporada, Jhon Durán ha jugado un total de 30 partidos con la camiseta de Fenerbahce y Zenit. El colombiano marcó 7 goles y tan solo dio 3 asistencias. En cancha sumó más de 1.400 minutos, pero su rendimiento estuvo lejos de ese nivel que impactó hace pocos años.

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