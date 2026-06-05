El pedido de Antonella, la hija de Gustavo Petro, a toda Colombia tras desplante de James Rodríguez

Luego de que James Rodríguez se negó a sacarse una foto, Antonella Petro rompió el silencio. Dio detalles del momento del desplante. También pidió algo a todo el público.

Antonella Petro, hija de Gustavo Petro, presidente de Colombia, rompió el silencio en sus redes sociales para hablar sobre el episodio que protagonizó con James Rodríguez, número 10 de la Selección en la despedida antes del viaje para el Mundial 2026. Es que el desplante que le hizo el jugador al no querer sacarse una foto dio mucho qué hablar y hasta provocó críticas y amenazas de parte del público.

A través de sus redes sociales, Antonella Petro reveló algunos detalles sobre lo que fue ese momento con James Rodríguez donde le pidió la foto y éste simplemente la ignoró. A pesar de esto, la joven mostró una actitud muy madura para comentar sus sensaciones y hasta dejar un mensaje para todo el pueblo colombiano.

Los jugadores de la Selección Colombia pueden tener cualquier posición política, pero hacerle un desplante a Antonella, una adolescente que juega fútbol, solo por ser la hija del presidente Petro es horrible.



Muy mal James Rodríguez. Qué decepción. pic.twitter.com/otUIaanBPN — César García Garzón (@elojodelsalmon) June 4, 2026

“A toda Colombia le digo: a nuestra Selección hay que apoyarla con unidad. En la cancha somos un solo país. Necesitamos a James, a Lucho, a Quintero, a Montero, a Ospina, a Vargas, a Néstor Lorenzo y a todos los deportistas que nos representan internacionalmente. Vamos a darles siempre el mejor ánimo, la mejor actitud, y todo el apoyo positivo en redes“, pidió la hija del mandatario en un video publicado en sus redes sociales.

Luego de este pedido, dejó la posibilidad de que tenga, finalmente, su fotografía con James Rodríguez tras el Mundial 2026. “Cuando vuelvan del mundial, acá los estaremos esperando con los brazos abiertos. Ojalá ahí sí me pueda tomar la foto. Y muchas gracias por jugársela por Colombia“, sostuvo.

Antonella Petro reveló lo que pasó con James Rodríguez

En la publicación que hizo Antonella Petro en sus redes sociales (Instagram y TikTok), comentó todo lo que siente por James Rodríguez. Al ser fanática del fútbol y hasta practicarlo como deporte, reveló que el actual futbolista del Minnesota United es su ejemplo a seguir.

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“Te escribía cartas todos los días y bailaba rastatas como tú. Y James, tenemos algo en común. Soy zurda como tú. Por eso quería la foto. Cuando vi que te acercabas, los ojos se me iluminaron. Eres mi ídolo, mi referente. Por ti empecé a jugar fútbol y cuando me diste la mano, por dentro, aunque no pareciera por fuera, sí colapsé un poco“, contó.

Precisamente, el futbolista ha sido quien impulsó el fanatismo de la hija del mandatario colombiano. “El primer gol que celebré en toda mi vida fue tuyo, James, en el Mundial 2014 contra Uruguay, donde metiste un gol de volea. Nunca lo olvidaré“, reveló.

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Por eso, la joven de 17 años se volvió fanática del fútbol. En el video también admitió que es hincha de Millonarios y que es simpatizante del FC Barcelona en Europa. Por supuesto, a pesar de lo ocurrido con James Rodríguez, alentará a la Selección en la Copa del Mundo.

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