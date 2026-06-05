La reacción de Gustavo Petro ante el mensaje de su hija Antonella para James Rodríguez

Antonella Petro rompió el silencio sobre lo que pasó con James Rodríguez. El presidente de Colombia mostró su aprobación para lo que hizo su hija.

Antonella Petro decidió hablar sobre el desaire de James Rodríguez durante la despedida de la Selección Colombia antes de su participación en el Mundial 2026. La hija de Gustavo Petro rompió el silencio y provocó una genuina reacción del presidente colombiano.

Luego del desplante que James Rodríguez le hizo a Antonella Petro al no aceptar su pedido para sacarse una foto juntos, la propia joven decidió hablar de lo ocurrido con el jugador. A través de un video en sus redes sociales (Instagram y TikTok), contó que es fanática del número 10 de Colombia y dio algunos detalles sobre cómo se sintió durante ese encuentro.

A pesar de la actitud que tuvo el actual jugador del Minnesota United, la hija del presidente de Colombia no mostró ningún tipo de desazón o molestia. Al contrario, comentó todo sobre su fanatismo por el fútbol y la influencia de James en ello.

Por este motivo, Gustavo Petro, su padre, decidió mostrar su apoyo con un comentario desde su cuenta personal de Instagram. Reaccionó al video con un emoji de un corazón, es decir, que aprobó lo que hizo su hija de contar y aclarar sus sensaciones.

Se puede ver el comentario de Gustavo Petro por la publicación de Antonella sobre James Rodríguez (Instagram @anto_petro_alcocer).

Antonella Petro aclaró todo lo ocurrido con James Rodríguez

El desplante de James Rodríguez provocó una serie de críticas, insultos y hasta amenazas que llevaron a que la situación genere un escándalo. En medio de esto, apareció la palabra de Antonella Petro, quien en su video, optó por la mesura y por aclarar todo.

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No se mostró enojada con el jugador, sino que hasta pidió a todo el pueblo colombiano que aliente a la Selección Colombia y no la critique. “A nuestra Selección hay que apoyarla con unidad. En la cancha somos un solo país. Necesitamos a James, a Lucho, a Quintero, a Montero, a Ospina, a Vargas, a Néstor Lorenzo y a todos los deportistas que nos representan internacionalmente. Vamos a darles siempre el mejor ánimo, la mejor actitud, y todo el apoyo positivo en redes“, pidió.

En todo caso, lo de James Rodríguez es algo que a ella no le afectó su fanatismo y dio detalles sobre ello. “James, tenemos algo en común. Soy zurda como tú. Por eso quería la foto. Cuando vi que te acercabas, los ojos se me iluminaron. Eres mi ídolo, mi referente. Por ti empecé a jugar fútbol y cuando me diste la mano, por dentro, aunque no pareciera por fuera, sí colapsé un poco“, reveló.

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Aún así, espera que, en algún momento, se pueda dar la oportunidad de la foto que no pudo ser con el jugador. “Cuando vuelvan del mundial, acá los estaremos esperando con los brazos abiertos. Ojalá ahí sí me pueda tomar la foto. Y muchas gracias por jugársela por Colombia”, dijo.

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