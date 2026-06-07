Mientras la madre de James Rodríguez pidió respeto, esto dijo la hermana tras la polémica con Gustavo Petro

Sigue la polémica y ahora fue Juana Valentina, hermana de James Rodríguez, quien se pronunció en redes sociales para exigir una drástica medida sobre todo lo acontecido. Veamos los detalles.

Al margen de la competencia de la Selección Colombia en la previa del debut en el Mundial 2026, el tema del momento en el país tiene que ver con el presunto desplante de James Rodríguez a Antonella Petro, hija menor del presidente Gustavo Petro. Ahora, luego de que también se conociera el descargo por parte de la madre del futbolista, fue la hermana quien se pronunció en redes sociales.

“Tengo como 200 mensajes en mi Instagram. La mala noticia es que no leo nada que no sea de la gente que sigo, pero supongo que son de paz y amor, pero como le digo a mis hijos, hace tiempo que soy de caucho. No pierdan su valioso tiempo escribiéndome, por mi salud mental y también la tranquilidad. Esta reina hace mucho dejó de leer y escuchar críticas, así como halagos”; publicó María del Pilar Rubio, madre de James Rodríguez, por medio de Instagram.

Fuente: Instagram.

Por si fuera poco, y queriendo terminar con todo este malentendido que por parte de los protagonistas ya habría tenido una solución de por medio, Juana Valentina expresó un extenso mensaje en sus redes sociales por medio de un video. “Siento que en Colombia se está llegando a un límite que, aparte de peligroso, es insostenible, no porque existan personas de derecha, de izquierda o de centro, finalmente estamos en un país democrático y eso siempre va a pasar, sino porque estamos perdiendo la capacidad de convivir con personas que tienen ideas distintas a nosotros o que piensan distinto a nosotros”.

Siguiendo en esta misma línea, la hermana de James Rodríguez hizo énfasis en esta idea: “Acá en redes sociales, honestamente, hay que bajarle un cambio porque se están cruzando límites que no deberían cruzarse. Insultar, atacar, cancelar y deshumanizar a cualquier persona que no piense igual o peor aún, que no vote igual. Y eso, mi querido amigo y amiga, no es democracia, eso es intolerancia disfrazada de superioridad moral. Recuerda que podemos ser amigos y no necesariamente tener que pensar igual”.

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El mensaje de la Federación Colombiana de Fútbol tras la polémica entre James Rodríguez y Antonella Petro

Luego de que se hiciera público el altercado entre James Rodríguez y Antonella Petro, en donde por cierto horas después se conociera de unos mensajes en donde la cordialidad se volvió parte de la situación, desde la Federación Colombiana de Fútbol emitieron un comunicado oficial para expresar su total rechazo contra las muestras de violencia en contra de los implicados.

“La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) reitera que su principal compromiso es velar por el bienestar integral de los integrantes de la Selección Colombia y de todas las personas que hacen parte de su entorno. En ese sentido, rechaza cualquier manifestación de agresión, asedio o descalificación dirigida contra los jugadores, sus familias o miembros de la delegación nacional”; se lee en el comunicado publicado hace unas horas en distintos canales digitales.

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Fuente: Federación Colombiana de Fútbol.

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