‘El Pibe’ Valderrama publicó el rescate de una víctima del terremoto que llegó a 23.4 millones de vistas

¡Un milagro que eriza la piel! El 'Pibe' Valderrama publicó el rescate de una víctima del terremoto y superó 23.4M de vistas. ¡Video!

Son esas noticias que valen oro en este difícil momento. Los equipos de rescate siguen trabajando para encontrar la mayor cantidad de personas con vida tras el terremoto que sufrió Colombia y Carlos ‘El Pibe’ Valderrama fue uno de los encargados de publicar el rescate de una víctima que llegó a 23.4 millones de vistas.

Eran las 7:34 A.M. del lunes 10 de agosto cuando en Colombia ocurrió el evento sísmico más fuerte en el país del siglo XXI. Con un epicentro en San José del Palmar (Chocó), el terremoto alcanzó una profundidad de 103 kilómetros y una magnitud de 7.4 grados en la escala de Richter.

Cali, Chocó, Pereira y Manizales, fueron las zonas más afectadas y empezaron las horas clave para encontrar personas con vida entre los escombros. Rescatistas y personas del común se volcaron a las calles y en el sector del Poblado II en Cali ocurrió el rescate que hizo reaccionar a ‘El Pibe’ Valderrama.

El rescate que hizo reaccionar a ‘El Pibe’ Valderrama tras el terremoto

La publicación del Pibe Valderrama. (Foto: Getty e Instagram / @pibevalderramap)

“En las operaciones de rescate, el silencio es clave. Cuando los rescatistas levantan las manos, piden silencio absoluto para escuchar posibles señales de vida bajo los escombros. En ese momento, cada segundo y cada sonido cuentan. Seguimos trabajando para salvar más vidas”, fue el mensaje de la cuenta oficial de Instagram de la Alcaldía de Cali en el video del rescate de una víctima que publicó Carlos ‘El Pibe’ Valderrama en su perfil.

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¿Cuántos mundiales jugó ‘El Pibe’ Valderrama con la Selección Colombia?

Para entender la magnitud de una publicación de Carlos Valderrama no solo pasa por saber que tiene más de 1.6 millones de seguidores en Instagram, el famoso ‘Pibe’ también jugo tres mundiales (Italia 1990, USA 1994 y Francia 1998) con la Selección Colombia y registró un total de 11 goles, 40 asistencias y en 111 partidos con la ‘Tricolor’.

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En síntesis