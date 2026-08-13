El plan C que tendría la Selección de Ecuador si no llegan Zubeldía ni Gallardo

La Selección de Ecuador piensa en Marcelo Gallardo y Luis Zubeldía, aún así tienen un candidato más por si fallan los argentinos.

La Selección de Ecuador corre contra el tiempo para elegir a su nuevo entrenador y poder cerrar el acuerdo. Los candidatos principales son Luis Zubeldía y Marcelo Gallardo, pero ante los factores que podrían alejar a los argentinos, la ‘Tri’ ya tiene un nuevo candidato.

Según la periodista Johanna Calderón, Roberto Martínez sigue como candidato en caso de que Marcelo Gallardo no llegue a un acuerdo con la FEF. Los dos obstáculos son el lugar de residencia y el alto salario que el Muñexo pide.

Periodistas argentinos señalaron que Gallardo no tenía problema en adaptarse al presupuesto de la FEF, que según rumores asciende hasta los 2.8 millones de dólares, otros medios apuntan a que el mínimo que espera el argentino es 3.5 millones de dólares.

Roberto Martínez es el DT europeo que más fuerza ha tenido como candidato según rumores, al igual que los otros dos, tiene la ventaja de encontrarse como agente libre.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?

Ecuador volverá a tener actividad en la fecha FIFA de septiembre y octubre, y sus rivales serían Corea del Sur y Japón. Antes del Mundial se hablaba de un enfrentamiento contra una potencia UEFA.

Roberto Martínez – ex DT de Portugal.

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En resumen