El jugador de la Selección Colombia también tuvo un importante gesto de solidaridad con los afectados por el sismo.

Gustavo Puerta también sorprendió a todos en Colombia y extendió la mano tras este duro momento por el terremoto que afecta al país. El volante se hizo presente con una importante ayuda para todos aquellos que se vieron afectados por el movimiento telúrico.

El volante de la Selección Colombia mandó al país varias toneladas de ayuda para el Valle del Cauca. El volante colombiano no dudó en dar la mano para este duro momento y demuestra ser también un crack fuera de la cancha con todos los aficionados.

El jugador viene de un gran Mundial 2026 con la Selección Colombia donde se ganó un lugar en el once de Néstor Lorenzo. Normal que después de esto varios rumores estén en el futuro de Puerta. El volante suena para clubes grandes en Europa.

Este gesto de Gustavo Puerta también se une con otras importantes acciones solidarias como las de otros titulares de la Selección Colombia como Jhon Arias, Luis Díaz, Jhon Córdoba. Además, hay otros protagonistas del mundo del fútbol poniendo el hombro por Colombia.

Gustavo Puerta la rompió afuera y adentro de la cancha. (Foto: GettyImages)

La Selección Colombia también ayuda

En esta jornada también se supo la importante ayuda que la Selección Colombia y la CONMEBOL harán para los afectados por el terremoto. Ambas entidades donaron 1 millón de dólares para la reconstrucción de varias ciudades en el país en un gran gesto de ayuda.

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El principal candidato a quedarse con Gustavo Puerta

El volante colombiano ahora mismo tiene grandes chances de mudarse a jugar en Portugal, para defender los colores de Benfica. El club portugués haría un esfuerzo para ficharlo.

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