Allen Obando llegó a ser uno de los delanteros del futuro del fútbol ecuatoriano, sin embargo, el goleador se fue quedando sin espacio en su paso por el Inter Miami y las lesiones también lo han complicado. Ahora tiene un nuevo equipo y es en Portugal.

El goleador ecuatoriano terminó fichando por Nacional Madeira de Portugal de la primera división de ese país, después de que el Inter Miami acordara su préstamo por una temporada. Nuevamente se le abren las puertas en Europa al jugador ecuatoriano que se ilusiona.

Obando vivió momentos de mucha tensión hace pocos meses cuando se reveló una demanda contra Barcelona SC y no quedaba claro qué equipo era el dueño de su pase, porque se habló de una venta al Atlético de Madrid. Finalmente, es el Inter Miami el que decide su futuro.

Con el Inter Miami, el goleador ecuatoriano no pudo ganarse nunca un espacio y cada vez era más complicado. En Portugal deberá buscar las oportunidades necesarias para también en un futuro volver a ser tomado en cuenta para la Selección de Ecuador.

Allen Obando pertenece al Inter Miami. (Foto: GettyImages)

En su mejor momento, Obando formó parte de la convocatoria de la Selección de ecuador y tanto Félix Sánchez como Beccacece le dieron una oportunidad, aunque al final quedó muy lejos de ganarse ese lugar. El goleador ecuatoriano destacó en categorías inferiores.

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El valor de mercado de Allen Obando

En su mejor momento, Allen Obando llegó a costar cerca de 1.5 millones de euros, no obstante, poco después el delantero ecuatoriano empezó a perder regularidad. Ahora su precio es de 900.000 euros, un valor muy bajo para lo que se esperaba de él.

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