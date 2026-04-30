Cada vez falta menos para el Mundial 2026 y la Selección Colombia tiene en Álvaro Montero a una de sus piezas clave que, a falta de la lista oficial, parece tener casi asegurado su lugar arriba del avión rumbo a Norteamérica.

Como parte de este proceso, y con el objetivo de tener nuevos desafíos, Montero decidió el año pasado abandonar su “lugar seguro”, el arco de Millonarios, para volver a probar suerte en el fútbol argentino, más precisamente en el club Vélez Sarsfield.

Si bien la cesión fue en calidad de préstamo, el equipo argentino contaba con una opción de compra que en las últimas horas, y dada la consolidación del arquero colombiano bajo los tres palos del Fortín, se confirmó que será ejecutada por Vélez.

Montero tiene chances de ser títular en Colombia en el Mundial 2026 (Getty)

Cuánto dinero pagará Vélez Sarsfield por el pase de Álvaro Montero

El costo del préstamo del portero colombiano fue de 400 mil dólares y lo que desembolsará Vélez ahora para quedarse definitivamente con su pase es 1.35 millones de dólares, es decir que el total del pase es de 1.75 millones, según pudo confirmar Bolavip.

En un principio se creía que el equipo de Liniers, que actualmente marcha tercero en la Zona A del Torneo Apertura 2026, debía desembolsar solo un millón de dólares para comprar el pase. Pero finalmente la operación total, incluido el precio del préstamo, está mas cerca de los 2 millones.

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El nuevo contrato de Álvaro Montero con Vélez Sarsfield

A partir de la compra del pase, que podría hacerse efectiva en los próximos días, Montero sellará un nuevo vínculo con el Fortín, que podría ser a largo plazo y con un salario mayor al que percibe actualmente.

Cabe destacar que el portero de 31 años se ganó un puesto recién este año en el arco de Vélez por decisión del DT, Guillermo Barros Schelotto, quien movió la estantería al relegar al banco de suplentes a Tomás Marchiori, referente del plantel argentino y tres veces campeón en Liniers.

Marchiori y Montero junto a José Luis Chilavert, gloria de Vélez Sarsfield (Foto: Prensa Vélez)

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Lo cierto es que Montero, quien fue suplente de Marchiori durante todo 2025, arrancó 2026 atajando y cumplió con creces, conquistando rápidamente a los fanáticos de Vélez y devolviendo la confianza del cuerpo técnico, además de sumando actuaciones más que importantes para que Néstor Lorenzo lo tenga en cuenta como posible titular en la Selección Colombia.

Así las cosas, Montero competirá por el puesto en el XI inicial de Colombia con Camilo Vargas (Atlas de México) y el histórico David Ospina, hoy en Atlético Nacional de Medellín.

Los números de Álvaro Montero en Vélez

Hasta el momento, el portero de 1.99 metros atajó 15 partidos en el club de Buenos Aires y recibió 11 goles. Además, mantuvo su valla invicta en 7 presentaciones.

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También formó parte del plantel que el año pasado se consagró campeón de la Supercopa Argentina frente a Central Córdoba y de la Supercopa Internacional ante Estudiantes de La Plata.

La carrera de Álvaro Montero

São Caetano (Brasil): 2013 – 2015

San Lorenzo (Argentina): 2015 – 2017

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Cúcuta Deportivo (Colombia): 2017

Deportes Tolima (Colombia): 2018 – 2022

Millonarios (Colombia): 2022 – Actualidad

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Vélez Sarsfield (Argentina): 2025 – Actualidad