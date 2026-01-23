A menos de 5 meses para el Mundial 2026, la Selección Colombia parece tener un nuevo motivo para sonreír. Esta vez bajo los tres palos, ya que Álvaro Montero tuvo una sobresaliente actuación en el debut de Vélez Sarsfield en el Torneo Apertura de Argentina y dejó a todos maravillados.

El ex portero y emblema de Millonarios recibió la confianza del DT Guillermo Barros Schelotto, quien se inclinó por el colombiano por encima de Tomás Marchiori, tricampeón con Vélez, y no desaprovechó la oportunidad.

El Fortín venció 1 a 0 a Instituto de Córdoba como visitante en su debut en el torneo y Montero fue el principal responsable de ese triunfo con varias atajadas imponentes y una seguridad inexpugnable.

Tweet placeholder

El nacido en El Molino llegó a Vélez Sarsfield a mediados del año pasado para pelearle el puesto a Marchiori, figura y emblema del Fortín. Sin embargo, en 2025 apenas tuvo acción en 2 partidos en los que le convirtieron un gol.

Ahora, en el comienzo de este nuevo año, Barros Schelotto decidió relegar a Marchiori a la banca y apostó por un Montero que le devolvió la confianza y que también se ilusiona con su principal objetivo: ocupar una de las plazas de la Selección Colombia para el Mundial.

Publicidad

Publicidad

“El profesionalismo y la disciplina no se cambian por nada. Hay una competencia sana, que los hinchas se queden tranquilos que el que entra va a dar todo”, expresó Montero minutos después del partido ante los micrófonos de TNT Sports.

Sobre su chance en la Selección y sus ganas de estar en el Mundial, admitió: “Es uno de los objetivos que me puse al venir al fútbol argentino, el de optar por un cupo para ser parte”.

Como era de esperarse, las redes sociales explotaron de comentarios para Montero por parte de los hinchas de Vélez, que en un principio se opusieron a la decisión del DT de relegar a Marchiori pero que, ante semejante actuación, no tuvieron más remedio que rendirse a los pies del colombiano.

Publicidad

Publicidad

Algunos de los comentarios de los hinchas de Vélez:

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

La escuela colombiana pisa fuerte en Argentina

Con sus casi dos metros de altura, Álvaro Montero busca revalidar una tradición histórica: la de los arqueros “cafeteros” triunfando en la Liga Profesional. Sigue la estela de gigantes como Óscar Córdoba, Faryd Mondragón y Franco Armani, quienes usaron el fútbol argentino como trampolín definitivo para consolidarse en sus selecciones. Montero sabe que, históricamente, el arco de un equipo grande en Argentina pesa más a la hora de armar la lista mundialista que cualquier otra liga del continente.

Montero fue titular en el amistoso de la Selección Colombia vs. Nueva Zelanda (Getty)

Publicidad

Publicidad

La presión de sostener el arco de un multicampeón

El desafío para el guajiro recién comienza. Barros Schelotto es un DT que no se casa con nadie, y la sombra de Tomás Marchiori —referente y tricampeón con el club— estará presente en cada fecha. En Liniers la exigencia es máxima y el Mellizo buscará que Montero no sea solo una figura de un partido, sino el líder de una defensa que necesita solidez para pelear el campeonato. La regularidad en las próximas cinco jornadas será el termómetro real para saber si el cambio es definitivo.

Encuesta¿Consideras que Montero debe ir al Mundial con la Selección Colombia? ¿Consideras que Montero debe ir al Mundial con la Selección Colombia? Ya votaron 0 personas

DATOS CLAVE

Álvaro Montero fue la figura en el triunfo 1-0 de Vélez ante Instituto.

Publicidad

Publicidad

El DT Guillermo Barros Schelotto eligió al colombiano como titular sobre Tomás Marchiori.