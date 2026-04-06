El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol estuvo a punto de volver a prisión en USA: Detalles

El programa ‘La Titular’, de YouTube, tuvo una jornada el 6 de abril con dos noticias deportivas bomba que involucraron a la Federación Colombiana de Fútbol (FCF). No solo revelaron que Néstor Lorenzo dejó de ser el entrenador de la Selección Colombia a la hora de hacer las convocatorias, también contaron que Ramón Jesurún, presidente de la FCF, estuvo a punto de volver a prisión en USA.

¡A los antecedentes! Luego de la final de la Copa América 2024 entre la Selección Colombia y Argentina, Jesurún estuvo involucrado en un altercado con un guardia de seguridad (Jakari Shaw), quien les bloqueó el acceso al presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y a algunos de sus familiares al campo de juego y a zonas de protocolo. Al inicio del partido se vivió caos y desorden en el ingreso de los hinchas al estadio Hard Rock, por ese motivo esta medida.

Ramón Jesurún fue detenido junto a su hijo por el Departamento de Policía de Miami-Dade, pasó la noche en el Centro Correccional TGK, fue acusado de tres delitos graves por agredir a un funcionario, pero fue liberado al otro día tras pagar una fianza de 2.000 dólares. Luego, desestimaron los cargos en contra del presidente de la FCF por falta de pruebas y, ahora, se conoció que estuvo a punto de volver a prisión en Estados Unidos. ¿Qué pasó?

Presidente de la Federación Colombiana de Fútbol casi vuelve a prisión en USA

Ramón Jesurún estuvo preso en Estados Unidos. (Foto: X)

Alejandro Pino, director del medio ‘Publimetro’, reveló que “el señor de naranja (Jesurún) estuvo a esto de que que lo volvieran a detener en Estados Unidos“. ¿El motivo? Después de la derrota de Colombia ante Croacia en el partido amistoso del 26 de marzo, los directivos de la Federación Colombiana de Fútbol se fueron a comer y tomar a un restaurante en Orlando. Al momento de pagar, el directivo Juan Fernando Mejía acusó al presidente de la FCF de decirle al mesero que la cuenta se dividiera entre dos para que la pagaran entre la Difutbol y la Federación Colombiana de Fútbol. ¡Ahí estalló todo!

La discusión que casi lleva a Ramón Jesurún de vuelta a una prisión en Estados Unindos

“Usted es un sapo hijue… A usted nadie lo quiere… Y es usted es un Judas”, reveló Pino sobre los insultos de Ramón Jesurún a Mejía. En ese momento, Juan Fernando Mejia, vocal de la Difutbol, se paró para a confrontar al presidente de la Federación Colombiana de Fútbol y… “El gerente del restaurante entró y dijo: ‘Se me calman todos o llamo a la Policía’. A penas dijeron Policía, Jesurún se sentó, todo el mundo callado y la cuenta la pagó la Federación Colombiana de Fútbol: gastos de representación”, terminó contando Alejandro Pino.

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