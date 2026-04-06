Lorenzo dejó de ser el técnico de Colombia para las convocatorias: Grave denuncia antes del Mundial

En la Selección Colombia se perdió la paz… La irregularidad en el juego volvió a decir presente y, como si fuera poco, se conoció que Néstor Lorenzo dejó de ser el técnico de Colombia para las convocatorias. Una grave denuncia apareció antes del Mundial 2026.

Unas horas antes de que saliera la convocatoria de la Selección Colombia para los partidos amistosos ante Francia y Croacia, se instaló la narrativa que Sebastián Villa iba a ser convocado. ¡Y lo dijeron periodistas que dan noticias bomba! Pero… Ya se conoció el verdadero motivo para que no se hiciera oficial.

Luego de ver el mal rendimiento de James Rodríguez en las derrotas 2-1 y 3-1 con Croacia y Francia, respectivamente, la gran pregunta era por qué Néstor Lorenzo seguía poniendo al ’10’ como titular. Según, la bomba informativa protagonista de esta historia, el entrenador argentino también dejo de ser el técnico para estas decisiones. ¡Oh, oh!

Lorenzo dejó de ser el DT de Colombia para las convocatorias, según Alejandro Pino

Néstor Lorenzo dirigirá su primer Mundial. (Foto: Getty Images)

“Ramón Jesurún es el que está tomando las decisiones sobre convocatorias y sobre alineaciones, me confirmaron. O sea, él es que le dice al técnico que jugadores se pueden y que jugadores no se pueden porque resulta y acontece que a Sebastián Villa el técnico sí lo quería llamar y Ramón Jesurún tomó la decisión que no porque eso espantaría a los patrocinadores. Entonces, se le metió al técnico, y Ramón Jesurún fue el que dio la orden de que James Rodríguez tenía que jugar los dos partidos por contrato”, afirmó Alejandro Pino, director del diario ‘Publimetro’.

¿Cuándo sería la próxima convocatoria de la Selección Colombia?

Luego de instalarse la versión de que Néstor Lorenzo no estaría haciendo las convocatorias de la Selección Colombia porque esas decisiones las tomaría el presidente de la Federación Colombian de Fútbol, hay mucha atención sobre la próxima convocatoria de la ‘Tricolor’, que sería la definitiva para el Mundial 2026. Esta convocatoria de 26 jugadores se daría entre el 18 y 24 de mayo, ya que Colombia juega un partido amistoso ante Costa Rica el viernes 29 de mayo.

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