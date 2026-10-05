El primer cambio que hará la Selección de Colombia para enfrentar a Perú en el último amistoso FIFA

Este martes 6 de octubre de 2026 se juega el último partido de la Selección Colombia en esta fecha FIFA extendida. El equipo de Néstor Lorenzo medirá fuerzas contra Perú y buscará una victoria, la cual le ha sido esquiva en los últimos encuentros.

El primer cambio confirmado en Colombia

Se espera que la Selección Colombia finalmente haga un cambio en el puesto del arquero. Lorenzo ya había revelado que quiere ver a todos los porteros y en el primer partido tapó Álvaro Montero. En el segundo fue el turno de Aldair Quintana y ahora sería Kevin Mier el portero.

Mier fue uno de los arqueros jóvenes más importantes de Colombia en los últimos años, y durante algunas temporadas sonaba incluso para ser titular en ‘La Sele’. Las lesiones y ciertos errores acabaron alejándolo del equipo, ahora tiene una nueva oportunidad.

Mier tapa en Cruz Azul. (Foto: GettyImages)

Será una gran oportunidad para que Kevin Mier le demuestre a Lorenzo que tiene ese nivel para pelear por la titularidad. En esta fecha FIFA, el entrenador ha querido dejar claro que no hay un dueño del arco y el puesto puede estar para cualquiera.

Los números de Kevin Mier en esta temporada

En esta temporada con Cruz Azul, Kevin Mier ha jugado un total de 8 partidos entre todas las competencias. Le han marcado 12 goles y apenas pudo dejar su arco en 0 en 1 sola ocasión. Sumó en cancha poco más de 700 minutos.

Publicidad

¿A qué hora juega Colombia vs Perú?

El partido de Colombia vs Perú de este martes, 6 de octubre de 2026, comenzará desde las 18H45. Este encuentro marca el final de esta gira de amistosos para ambos equipos.

Encuesta¿Qué arquero debe ser titular en Colombia? ¿Qué arquero debe ser titular en Colombia? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis: