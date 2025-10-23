El primer jugador de Millonarios que empezó a despedirse tras el fracaso en la Liga Colombiana

“El peor mercado de fichajes de los últimos años”, sentenció el periodista Alexis Rodríguez para resumir a la perfección el fracaso de Millonarios en la Liga Colombiana, así que un jugador no tuvo alternativa, y empezó a despedirse con unas contundentes palabras.

Millonarios tuvo la posibilidad estar a un punto de entrar de manera parcial entre los ocho equipos que van a jugar los cuadrangulares, pero una derrota contra Deportivo Pereira 3-2 y un empate 1-1 ante Atlético Bucaramanga, volvió a demostrar lo mal que estuvo confeccionada la nómina para la Liga Colombiana II-2025.

A pesar de que estuvo a un poco más de cinco minutos de quedarse con la victoria contra Atlético Bucaramanga, que hubiera mantenido viva la ilusión de evitar la eliminación, el empate causó tanto dolor entre los jugadores que uno de ellos empezó a despedirse. Acaba contrato el 31 de diciembre de 2025.

Este jugador de Millonarios empezó a despedirse tras el fracaso en Liga Colombiana

Helibelton Palacios, Juan Pablo Vargas y Sergio Mosquera. (Foto: Vizzor Image)

“Estamos muy caídos, durante el semestre hemos estado muy mal todos. Todos los que hemos tenido participación creo que no hemos estado a la altura de estar en la institución que nos ha elegido a nosotros para representarlos. Este semestre la verdad que muy mal, todos hemos estado muy mal, y como tal eso se ha visto reflejado en cada juego. Nos pasan muchas desatenciones que si estamos concentrados como debe ser, no deberían acontecer. Ahí están los resultados, no hemos estado a la altura, y esto ha sido durante todo el semestre. Creo que no vale disculparse, no hemos estado a la altura, sencillamente eso. No hemos aprovechado que nos haya elegido el club, nos haya dado la confianza para representar esta camiseta, esta gran hinchada que a pesar de la situación siempre ha estado con nosotros y ha intentado apoyarnos desde donde más han podido, pero creo que no hemos estado a la altura”, dijo Helibelton Palacios para empezar a despedirse de Millonarios.

ver también Conmoción en el fútbol colombiano por el jugador que le dijo no a Nacional y se le ofreció a Millonarios

El jugador que Millonarios renovó en plena crisis en el fútbol colombiano

Cuando parecía que nada podría traer alegría para los hinchas de Millonarios, el equipo publicó en su página oficial que “el jugador Leonardo Castro renovó su vínculo con la institución por tres años más”. El delantero llegó en 2023 y ha ganado dos títulos: Liga Colombiana II-2023 y Superliga 2024.

Publicidad

Publicidad