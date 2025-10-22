Es tendencia:
El nuevo apodo que Bayern le puso a Luis Díaz por el gol en Champions que no le va a gustar a Falcao

El gol de Luis Díaz en Champions encendió las redes: Bayern le puso un apodo y muchos aseguran que a Falcao no le gustará lo que representa.

Por Julio Montenegro

El primer gol de Luis Díaz en Champions con Bayern.
El primer gol de Luis Díaz en Champions con Bayern.

¡Llegó el primer gol de Luis Díaz con Bayern Múnich en la Champions League y de qué forma! El extremo colombiano se reportó con un golazo que no le va a gustar a Radamel Falcao, pero que sirvió para que el equipo alemán le pusiera un nuevo apodo. Todo tiene una explicación más que lógica.

Bayern Múnich saltó a la cancha del estadio Allianz Arena y solo tardó cinco minutos para abrir el marcador ante el Club Brujas, de Bélgica, por la tercera fecha de la fase de la liga de la Champions League. La gran anotación de Lennart Karl sería el preámbulo perfecto a lo que estaba a punto de ocurrir con ‘Lucho’ Díaz.

Cada vez que Luis Díaz aparece por el sector izquierdo de Bayern Múnich hay rumor de peligro. ¡Y así fue! Con un solo toque, el jugador colombiano armó una pared con Konrad Laimer y quedó de cara a gol. ¿Cómo terminó la historia? Un remate potente que ni los 1.87 metros de estatura del arquero Nordin Jackers pudieron detener. ¡Golazo!

El nuevo apodo que Bayern le puso a Luis Díaz por el golazo ante Brujas

Díaz celebrando su primer gol en Champions con Bayern

Díaz celebrando su primer gol en Champions con Bayern.

Luego de ver el golazo que marcó en la victoria de Bayern Múnich 4-0 contra Brujas, la cuenta oficial de X del equipo alemán en español bautizó a ‘Lucho’ Díaz con un nuevo apodo: Mi llave volvió a anotar”. Las redes sociales de los ‘Bávaros’, cada vez más colombianas.

Bayern Múnich elige director técnico y así impactará el futuro de Luis Díaz

Bayern Múnich elige director técnico y así impactará el futuro de Luis Díaz

Video: El golazo de Luis Díaz que no le va a gustar a Falcao

Más por la competencia sana deportiva que por la personalidad admirable de Radamel Falcao, el primer gol de Luis Díaz con Bayern Múnich en la Champions League no le va a gustar a ‘El Tigre’ porque ‘Lucho’ llegó a 12 goles en la Champions. Esto representó que lo empató como el segundo jugador colombiano con más goles en la historia de esta competición. El primero es Jackson Martínez con 13 anotaciones.

