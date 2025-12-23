Bayern Múnich de Luis Díaz cerró nuevo fichaje para el 2026

Luis Díaz tendrá nuevo compañero en Bayern Múnich más pronto que tarde. El conjunto Bávaro se marcha al parón de Navidad como líder de la Bundesliga y con noticias de peso alrededor de sus próximos mercados de fichajes. Fabrizio Romano confirma el arribo de otro sudamericano para una entidad donde no habrá actividad hasta el próximo 11 de enero contra Wolfsburgo. Ecuador llega al Allianz Arena.

“Bayern llega a un acuerdo verbal para fichar al central ecuatoriano de 17 años Virgilio Olaya del SD Aucas, ¡Here We Go! Considerado como uno de los mejores prospectos de defensor central en Ecuador, Olaya firmará un contrato de 4.5 años a partir de febrero de 2026. El Bayern trabaja en el siguiente paso para ceder a Virgilio Olaya”, confirmaba el periodista especializado en el mercado de fichajes. Se trata de una operación donde desde hace meses se competía con equipos de todo tipo en Europa.

Con apenas 17 años en sus piernas, se trata de un talento ecuatoriano que en Aucas no tiene más de 7 partidos oficiales. Ha tenido positivos rendimientos en su paso por las categorías menores de la Tri, donde en categoría sub-15 como sub-17 muchos empezaron a conocer su nombre. Su 1.88 metros de altura seguro que también gustó en un Bayern que se queda con su figura en una nueva apuesta por futbolistas de nuestro lado del mundo.

Todo llega en una operación a largo plazo. De momento Olaya será cedido según los informes y no para rendir de inmediato en una plantilla donde nombres como Dayot Upamecano o Kim Min-jae son noticia en estas fechas tanto por la finalización de su contrato como por la posibilidad de abandonar el club por rendimiento. El propio Vincent Kompany se refería jornadas atrás a la posibilidad de acudir al mercado en enero.

“Tenemos una buena base para el año que viene. Los títulos se decidirán en marzo, pero ahora tenemos la base. Nuestra plantilla se reforzará de nuevo en enero, en el momento adecuado. Ahora nos tomamos un descanso y luego seguiremos adelante”, fueron sus palabras jornadas después de la victoria por 0-4 ante Heidenheim. Luis Díaz suma un compañero nuevo para 2026, aunque puede que no sea el último.

Harry Kane hace historia con Luis Díaz como socio

El inglés cierra el 2025 con un total de 60 goles entre su presente con Luis Díaz en Bayern Múnich y por supuesto el rendimiento que ha dado en la Selección de Inglaterra con Thomas Tuchel al mando. Gracias a sus últimos meses en Bayern, también recibirá 2026 con un récord bajo el brazo.

Kane se marcha al año que viene con la Copa del Mundo como gran frente, así como con un total de 100 tantos aportados al Bayern Múnich entre goles y asistencias en solo 78 batallas oficiales. Se trata del jugador al que menos partidos le tomó conseguir dicho récord en un equipo acostumbrado a las exigencias y que apenas ha perdido un solo partido desde el mes de agosto.

