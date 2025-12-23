Roberto Martínez, entrenador de Portugal, reveló la ventaja que comparten con Selección Colombia en el Mundial 2026: “Nos dejó muy satisfechos”

Portugal, Colombia, Uzbekistán y el ganador entre Congo, Jamaica y Nueva Caledonia. Así será el grupo donde Roberto Martínez intentará que Cristiano Ronaldo dé sus primeros pasos para intentar quedarse con la Copa Mundial de selecciones de la FIFA. En una larga entrevista con MARCA, aseguró que tanto sus pupilos como los de Néstor Lorenzo cuentan con una ventaja en relación al resto de competidores del certamen.

“¿Qué cuerpo me dejó el sorteo del Mundial? He aprendido que los sorteos deben dejarte con respeto hacia el adversario…Pero ninguna emoción. Los equipos que llegan al Mundial no son los que realmente se disputan el torneo, se van haciendo. Lo que sí que nos dejó muy satisfechos es lo que nos permite a nivel de preparación. Al jugar el primer partido el 17 de junio podemos ajustar muy bien los tiempos desde la final de la Champions el día 30 de mayo para trabajar al jugador de una forma más individual”, palabras de Roberto Martínez sobre empezar más tarde el torneo.

Al tratarse de una edición del torneo con mayor número de equipos e igualmente de zonas, la realidad es que Colombia contará con un descanso superior a casi todas las naciones del certamen de FIFA. Únicamente el Grupo L, con Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá a la cabeza, tendrá más tiempo para preparar su estreno en el torneo. Recordemos que la Selecao y los cafeteros se miden en la fecha 3.

Consultado sobre el formato del certamen, Roberto Martínez lo bendijo, pero dejó un pedido en el aire: “A mí me encanta un Mundial de 48 equipos. El Mundial es para todo el mundo y que los aficionados y los jugadores puedan tener la opción de llegar al Mundial debería ser más fácil. Lo que no me gusta es el formato. Hay muchos partidos y se debería dar importancia a todos ellos. Por eso me gustaría que los líderes de grupo, como sucede en la Champions, avanzasen automáticamente una ronda. Así evitaríamos situaciones en las que el tercer partido de la fase de grupos se convierte en una oportunidad para ver dónde el camino es más apetecible a nivel de logística o adversarios”.

Colombia será de las últimas selecciones en debutar en el Mundial 2026: GETTY

A la espera de acontecimientos, Portugal y Colombia esperan por el playoff de marzo. Será ahí cuando Congo, Jamaica y Nueva Caledonia midan fuerzas por un lugar en una zona donde ser primero, segundo o tercero te cambia la vida en cuanto a las fases definitivas se refiere. Para Roberto Martínez, empezar tan tarde el debut, es sinónimo de ventaja frente al resto de los rivales.

Publicidad

Publicidad

Roberto Martínez baña en elogios a CR7

“Hay tres pilares que nosotros analizamos constantemente: el talento, la experiencia y la actitud que puede traer a la Seleçao. Esa exigencia máxima que tiene consigo mismo para estar presente y ayudar es lo que le permite al capitán de la selección estar siempre en la lista de convocados. Esa hambre de ser el mejor se transmite en el campo. Es contagiosa. 25 goles en 30 partidos jugando de ‘9’ demuestra que lo que hace en el campo genera mucho para la selección”, comentaba el DT de Portugal alrededor del momento de su estrella. Con más de 40n años encima, es su última chance de quedarse con el galardón.

Si bien hay ruido alrededor de su titularidad, Martínez quiso dejar en claro que se trata de un activo al que es prácticamente imposible mover. CR7 se ha ganado empezar su último torneo de FIFA como titular: “Estamos hablando un jugador que empieza siendo un extremo muy habilidoso y ahora es más un jugador de referencia dentro del área. Nosotros sí que lo vemos: Cristiano condiciona al rival. Cuando está en el campo se abre otro espacio porque hay dos jugadores que van a estar pendientes de su marca”.

Datos claves

Ventaja en la preparación: Al debutar el 17 de junio , Martínez subrayó que Portugal y Colombia tendrán más de dos semanas tras la final de la Champions (30 de mayo) para trabajar de forma individual con los jugadores, algo que considera una ventaja física clave.

Al debutar el , Martínez subrayó que Portugal y Colombia tendrán más de dos semanas tras la final de la Champions (30 de mayo) para trabajar de forma individual con los jugadores, algo que considera una ventaja física clave. Crítica al formato: Aunque apoya un Mundial de 48 equipos, Martínez propuso que los líderes de grupo avancen directamente una ronda (como en la Champions) para evitar que el tercer partido se use para especular con rivales o logística según la conveniencia del cuadro.

Aunque apoya un Mundial de 48 equipos, Martínez propuso que los líderes de grupo avancen directamente una ronda (como en la Champions) para evitar que el tercer partido se use para especular con rivales o logística según la conveniencia del cuadro. Configuración del Grupo K: Portugal y Colombia esperan al último integrante que saldrá del playoff de marzo entre Congo, Jamaica y Nueva Caledonia; cafeteros y lusos cerrarán la fase de grupos enfrentándose en la fecha 3.

Publicidad

Publicidad

ver también Cristiano Ronaldo recibió una oferta para ser actor de una icónica película: “Hemos escrito un papel para él”