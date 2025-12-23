Primera baja sensible para la Copa del Mundo 2026: Selección histórica pierde a su máxima figura

La Copa del Mundo 2026 confirmó su primera baja sensible. Se trata de Alexander Isak, quien este fin de semana, en una jugada desafortunada durante el encuentro que estaba disputando con el Liverpool frente al Tottenham, sufrió una molestia que obligó a su entrenador Arne Slot a modificarlo cuando apenas iban 15 minutos del complemento.

Fue justo después de haber marcado el primer tanto de lo que terminó siendo victoria de The Reds por 2 a 1. Micky Van de Ven, defensa de los Spurs, en su intento por despejar un disparo de Isak, barrió con contundencia, acción que, en definitiva, generó la lesión del delantero sueco, a quien los médicos lo asistieron rápidamente al detectar sus claras muestras de dolor.

Enseguida causó preocupación tanto en el Liverpool como en la Selección de Suecia por lo que podría ser un parte médico que, finalmente este martes 23 de diciembre, confirmó lo peor: fractura de peroné. Así lo reportó el propio club de la Premier League: ”El delantero del Liverpool se lesionó en una falta a la hora de marcar el primer gol contra el Tottenham Hotspur y tuvo que ser sustituido. Tras el diagnóstico, hoy se completó la intervención quirúrgica por una lesión de tobillo que incluía una fractura de peroné. La rehabilitación de Isak continuará ahora en el Centro de Formación AXA, sin que todavía se haya fijado un plazo para su regreso”.

Y si bien la notificación no aclara el tiempo estimado de recuperación, por lo general este tipo de cuadros demandan entre 6 y 7 meses de reposo, por lo que es prácticamente un hecho que no podrá volver a los campos de juego hasta después de la finalización de la vigente temporada, quedando así desafectado de la Premier League y Champions League 2025/2026.

En ese mismo sentido, tampoco estará disponible para la Selección de Suecia en el o los partidos por el Repechaje de la UEFA de marzo, en el que primero tiene que medirse a Ucrania y luego, si gana, al vencedor de la llave que protagonizarán Polonia y Albania, combinados que se disputarán un lugar en el Grupo F de la Copa del Mundo, integrado por Países Bajos, Japón y Túnez.

Liverpool buscará reemplaza en el mercado de invierno

Ante la lesión de Alexander Isak, la directiva del Liverpool no descarta buscar una opción para reforzar el ataque en el mercado de pases que se abrirá en el mes de enero. En principio asoman dos alternativas principales. Por un lado, se estarían planteando ejecutar la cláusula de Antoine Semenyo, delantero del Bournemouth. Pero por el otro, Harvey Elliott, cedido por el Liverpool, apenas juega en el Aston Villa, por lo que podría moverse para recuperarlo antes de lo previsto.

