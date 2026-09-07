Moisés Caicedo está sin jugar en Chelsea y ahora Xabi Alonso revela que hubo un error con el jugador ecuatoriano.

Moisés Caicedo no comenzó la temporada como se esperaba en Chelsea, el jugador ecuatoriano se ha lesionado a comienzos de la Premier y ahora incluso no jugó ante Arsenal. En medio de todas las especulaciones, Xabi Alonso rompió el silencio.

En rueda de prensa, Xabi Alonso reconoció que hubo un error con el jugador ecuatoriano. Puesto que, en aquel partido contra Brighton hace una semana, se decidió darle minutos al ecuatoriano y eso provocó que recaiga en su lesión y se marche de cambio.

“Estaba cerca, pero no tiene sentido correr demasiados riesgos en este momento. Tal vez fuimos demasiado pronto contra Brighton. Necesitamos ser cautelosos”, sentenció Xabi Alonso y aclaró por qué el jugador ecuatoriano no pudo estar ante Arsenal.

La baja de Moisés Caicedo es importante para Chelsea, puesto que, sin él, el club pierde a su mediocentro de confianza y también a uno de los mejores del mundo. Hizo falta total contra Arsenal en su partido en la Premier League, puesto que, los ‘Gunners’ le dominaron la mita de la cancha a los ‘Blues’.

Moisés Caicedo tuvo una pretemporada normal con Chelsea. (Foto: GettyImages)

Se espera que en esta semana, Moisés Caicedo ya recupere su lugar en el once de Chelsea y pueda ayudar a su equipo en la cancha. El ecuatoriano ya se conoce con Xabi Alonso, y es que en la pretemporada el ecuatoriano fue uno de los mejores del club.

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Las críticas a Moisés Caicedo en Chelsea

La hinchada de Chelsea también se ha molestado con Moisés Caicedo, puesto que, el jugador ecuatoriano fue visto haciendo unos partidos amistosos post Mundial y para muchos su reciente lesión responde al poco descanso. Desde Chelsea no se han expresado ante esta situación.

Cuando vuelve a jugar Chelsea

Chelsea volverá a jugar por la Premier League, el próximo sábado, 12 de septiembre de 2026, cuando reciba al Hull City. Ese encuentro comenzará desde las 9H00 (EC) y se espera que sea el encuentro que marque el regreso de Moisés Caicedo. Se podrá ver el partido por Disney+.

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En síntesis:

Moisés Caicedo recayó de su lesión por sumar minutos apresuradamente según Xabi Alonso .

recayó de su lesión por sumar minutos apresuradamente según . Moisés Caicedo quedó descartado por precaución para el encuentro de Chelsea ante Arsenal.

quedó descartado por precaución para el encuentro de Chelsea ante Arsenal. 12 de septiembre de 2026 jugará Chelsea frente al Hull City por Premier League.