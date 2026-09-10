En una palabra, James Rodríguez confesó por qué firmó con Atlético Nacional

¡Una sola palabra lo dijo todo! La directa confesión de James Rodríguez sobre por qué aceptó jugar en Atlético Nacional. ¡Entérate de lo que dijo!

La bomba informativa terminó de explotar con la confirmación oficial. James Rodríguez está de regreso al fútbol de Colombia y no tardó en reaccionar al anuncio que hizo el equipo ‘Verdolaga’ sobre su contratación. En una sola palabra, el ’10’ confesó por qué firmó con Atlético Nacional.

Fue una campaña de expectativa que la sacó del estadio… Luego de que la periodista Sheyla García, del canal ‘Win Sports’, filtrara el acuerdo al que habían llegado James y Nacional, el equipo ‘Verdolaga’ empezó a dar las primeras pistas en X sobre la gran noticia que iba a sorprender a toda Colombia.

“Dicen que los grandes están destinados a estar juntos”, “en Nacional no podía ser diferente” y “la historia está por escribirse…”, fueron el preámbulo perfecto de la cuenta de X de Atlético Nacional antes de que llegara la gran confirmación: “Aquí no hay un anuncio. Hay un trabajo por amor a este equipo. Un trabajo de todos los días, de mucha gente, en silencio, para que Nacional sea cada vez más grande. Cuando un club trabaja por el club, la grandeza no es un discurso: es una consecuencia. Confiaron. Creyeron. Era inevitable. James Rodríguez

es Atlético Nacional. El más grande al más grande“.

James Rodríguez confesó por qué firmó con Atlético Nacional

James Rodríguez firmó con Atlético Nacional. (Foto: archivo particular y Getty)

Nacional publicó un emotivo video para confirmar la llegada de James con un contrato que va hasta junio de 2027 y el ’10’ de la Selección Colombia en el último Mundial no dudó en reaccionar con una sola palabra y un emoji de un corazón verde que explicaron por qué eligió al equpo ‘Verdolaga’: “Historia”.

Reacción de James sobre su llegada a Nacional. (Foto: Instagram / @jamesrodriguez10)

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El primer mensaje de James Rodríguez para los hinchas de Nacional

“Aquí feliz. Espero verlos pronto en el estadio, vamos a llenar el Atanasio siempre. Abónense, ya tengo ganas de estar ahí con ustedes y celebrar juntos. ¿Dale? Un abrazo muy grande”, fue el primer mensaje de James Rodríguez para los hinchas de Atlético Nacional.

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