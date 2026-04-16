La Selección Colombia enfrenta a Brasil por el pase a la final del Sudamericano sub 17. El partido es revancha de la final del Sudamericano pasado, definido por penales.
EN VIVO Y GRATIS Colombia vs. Brasil por las semifinales del Sudamericano sub 17
La Selección Colombia se juega el pase a la final del Sudamericano sub 17 con una revancha contra Brasil tras la final pasada.
Final del primer tiempo
Final del primer tiempo
¡SE SALVA COLOMBIA!
Eider Carrillo salva el remate de Riquelme Henrique, minuto 45'
Minuto 20'
Brasil maneja la pelota, pero todo empatado por ahora en Asunción.
¡SE SALVA COLOMBIA!
Cerca Brasil, Joao Bezerra recibió de volea y casi marca la primera dentro del área. Minuto 3'
¡Arranca en Asunción!
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¿Habrá revancha?
Ya en el 2025 ambas selecciones se enfrentaron en la gran final, pero fue victoria por penales para Brasil.
El once del campeón
Brasil saltará con: Vitor Wachter; Samuel Almeida, David Brendo, Breno Sales y Arthur Monteiro; Eduardo Pape, Ruan Yago y Eduardo; Kaue Furquim, Joao Bezerra y Riquelme Henrique.
¡El once de Colombia!
Colombia U17 saldrá con: Luigi Ortiz; Edwin Estrella, Juan Fori, Santiago Vallecilla y Anderson Murillo; Éider Carrillo, Miguel Agamez; Adrián Mosquera, Samuel Martínez y José Escorcia; Matías Caicedo.
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