EN VIVO Y GRATIS Colombia vs. Brasil por las semifinales del Sudamericano sub 17

La Selección Colombia enfrenta a Brasil por el pase a la final del Sudamericano sub 17. El partido es revancha de la final del Sudamericano pasado, definido por penales.

Ya en el 2025 ambas selecciones se enfrentaron en la gran final, pero fue victoria por penales para Brasil.

Comunicador y periodista ecuatoriano con más de diez años de experiencia en medios web, radios y redes sociales. En Bolavip Deportes se desempeña como editor de BV Ecuador y cubre la actualidad de Liga de Quito, Emelec, Independiente del Valle, Barcelona SC, la Selección de Ecuador y el fútbol sudamericano.