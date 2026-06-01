Esto dijo el técnico de Costa Rica sobre el jugador que le dio un cabezazo a Santiago Arias

¿Justificó la agresión o prometió un castigo ejemplar? Conoce lo que dijo el técnico de Costa Rica tras el feo cabezazo a Santiago Arias.

Todo parecía indicar que era un partido amistoso antes del Mundial 2026 que poco juego brusco iba a tener, pero…. Sucedió todo lo contrario y hasta un jugador de Costa Rica le dio un cabezazo a Santiago Arias. El técnico Fernando Batista habló sobre lo sucedido con el lateral de la Selección Colombia.

A pesar de que Costa Rica estaba siendo el equipo que más se acercaba al gol, Colombia pegó primero y se puso 2-0 arriba con goles de Dávinson Sánchez y Luis Díaz. Solo pasaron 10 minutos dede el gol de ‘Lucho’ y los ‘Ticos’ se metieron en el partido con un gol de Andrey Soto.

Con el marcador 2-1, cada balón se empezó a disputar como si fuera un partido por los puntos. Costa Rica se volcó a buscar el empate, y con un nómina que tenía 24.4 años como promedio de edad, no pudo controlar que la temperatura del encuentro se subió durante un tiro de esquina.

Así fue el cabezazo de Jeyland Mitchell a Santiago Arias

Secuencia del cabezazo de Mitchell a Arias. (Foto: X / @Ditu_Tv)

Transcurría el minuto 12 del segundo tiempo cuando Costa Rica iba a cobrar un tiro de esquina, pero el cobro se paró. ¿Qué pasó? Jeyland Mitchell se puso cara a cara con Santiago Arias y le dio un cabezazo. El árbitro Guillermo Enrique Guerrero le sacó tarjeta amarilla al defensor central y el entrenador Fernando Batista tenía que decir algo al respecto.

¿Cabezazo a Santiago Arias? 🇨🇴 Ríchard Ríos defendió a su compañero 👊🏼💥

El costarricense Mitchell tuvo encontronazo con el zaguero Santiago Arias y, aunque pareciera que le hubiera acertado un cabezazo, el juez ecuatoriano decidió no expulsarlo.

Sube la tensión en el amistoso… pic.twitter.com/QHwu5W5kcq — ditu (@Ditu_Tv) June 2, 2026

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Lo que dijo el DT de Costa Rica sobre el jugador que le dio un cabezazo a Santiago Arias

“Jeyland es joven. Lo vamos a trabajar. Son situaciones donde la adrenalina y el estrés del partido influyen mucho. Nosotros lo vamos a ayudar porque lo necesitamos dentro del campo“, afirmó el el técnico de Costa Rica por el cabezazo que su dirigido le dio al lateral derecho de la Seleccion Colombia.

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