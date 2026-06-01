Esto dijo el técnico de Costa Rica sobre el jugador que le dio un cabezazo a Santiago Arias

Todo parecía indicar que era un partido amistoso antes del Mundial 2026 que poco juego brusco iba a tener, pero…. Sucedió todo lo contrario y hasta un jugador de Costa Rica le dio un cabezazo a Santiago Arias. El técnico Fernando Batista habló sobre lo sucedido con el lateral de la Selección Colombia.
A pesar de que Costa Rica estaba siendo el equipo que más se acercaba al gol, Colombia pegó primero y se puso 2-0 arriba con goles de Dávinson Sánchez y Luis Díaz. Solo pasaron 10 minutos dede el gol de ‘Lucho’ y los ‘Ticos’ se metieron en el partido con un gol de Andrey Soto.
Con el marcador 2-1, cada balón se empezó a disputar como si fuera un partido por los puntos. Costa Rica se volcó a buscar el empate, y con un nómina que tenía 24.4 años como promedio de edad, no pudo controlar que la temperatura del encuentro se subió durante un tiro de esquina.
Así fue el cabezazo de Jeyland Mitchell a Santiago Arias
Secuencia del cabezazo de Mitchell a Arias. (Foto: X / @Ditu_Tv)
Transcurría el minuto 12 del segundo tiempo cuando Costa Rica iba a cobrar un tiro de esquina, pero el cobro se paró. ¿Qué pasó? Jeyland Mitchell se puso cara a cara con Santiago Arias y le dio un cabezazo. El árbitro Guillermo Enrique Guerrero le sacó tarjeta amarilla al defensor central y el entrenador Fernando Batista tenía que decir algo al respecto.
¿Cabezazo a Santiago Arias? 🇨🇴 Ríchard Ríos defendió a su compañero 👊🏼💥— ditu (@Ditu_Tv) June 2, 2026
El costarricense Mitchell tuvo encontronazo con el zaguero Santiago Arias y, aunque pareciera que le hubiera acertado un cabezazo, el juez ecuatoriano decidió no expulsarlo.
Sube la tensión en el amistoso… pic.twitter.com/QHwu5W5kcq
Lo que dijo el DT de Costa Rica sobre el jugador que le dio un cabezazo a Santiago Arias
“Jeyland es joven. Lo vamos a trabajar. Son situaciones donde la adrenalina y el estrés del partido influyen mucho. Nosotros lo vamos a ayudar porque lo necesitamos dentro del campo“, afirmó el el técnico de Costa Rica por el cabezazo que su dirigido le dio al lateral derecho de la Seleccion Colombia.
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En síntesis
- Jeyland Mitchell, defensor de Costa Rica, protagonizó el momento más tenso del partido amistoso tras darle un cabezazo a Santiago Arias durante una fuerte discusión previa a un cobro de tiro de esquina.
- Tarjeta amarilla fue la única sanción que el árbitro decidió mostrarle al jugador costarricense tras la agresión, en un encuentro que subió de temperatura y que Colombia ganaba 2-1 en ese momento.
- Fernando Batista, técnico del seleccionado ‘Tico’, se pronunció sobre el incidente justificando la actitud de su dirigido por su juventud y la “adrenalina del partido”, asegurando además que trabajarán con él para ayudarlo a manejar esas situaciones.