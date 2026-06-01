La pista de por quién votaría James entre De la Espriella y Cepeda en la segunda vuelta presidencial

¿Un simple descuido en redes o un claro mensaje electoral? Conoce la pista que revelaría el voto de James Rodríguez en la segunda vuelta.

Una de las grandes dudas sobre las votaciones presidenciales 2026 en Colombia era saber si los jugadores de la selección colombiana votaron. Y, ahora para la segunda vuelta, la duda pasó a ser por quién votarían entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Hay una pista sobre James Rodríguez.

La concentración de la Selección Colombia en Bogota para continuar preparando el Mundial 2026 inició el 25 de mayo y la primera vuelta de las elecciones presidenciales fue el 31 de mayo. Salvo que los jugadores que venían del extranjero hayan votado antes de integrarse a la ‘Tricolor’, se podía del 25 al 31 de mayo, no hubo evidencia que hayan votado ene sta primera vuelta.

¿Lo harán en la segunda vuelta presidencial 2026? Colombia definirá el presidente para los próximos cuatro años el domingo 21 de junio, dos días antes del segundo partido de la selección en la fase de grupos del Mundial ante la República Democrática del Congo. Si James Rodríguez pudiera votar, hay una pista de por quién lo haría.

James votaría por este candidato entre De la Espriella y Cepeda en segunda vuelta

James y el tarjetón electoral de Colombia. (Foto: Getty Images)

Si James mantiene la misma premisa de su mamá, Pilar Rubio, votaría en segunda vuelta presidencial por el candidato Abelardo de la Espriella. ¿El motivo? La madre del ’10’ de la Selección Colombia hizo la siguiente publicación tras la primera vuelta de las elecciones, que dejó claro por quién votó.

La mamá de James votó por De la Espriella. (Foto: Instagram / @marjajua14)

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¿En dónde estará James Rodríguez durante la segunda vuelta presidencial en Colombia?

La Selección Colombia eligió a Guadalajara como sede en el Mundial 2026, y como el partido ante RD Congo es el martes 23 de junio a las 9:00 P.M. en esa misma ciudad, James Rodríguez estará en México durante la segunda vuelta presidencial entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

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