La jugada ‘maradoniana’ de Luis Díaz ante Costa Rica que le da la vuelta al mundo

Descubre el video de la espectacular jugada maradoniana de Luis Díaz ante Costa Rica que le da la vuelta al mundo a días del Mundial 2026.

La Selección Colombia se despidió de la afición colombiana con un partido amistoso ante Costa Rica en el estadio ‘El Campín’, de Bogotá, y Luis Díaz fue la gran figura de la victoria. No solo anotó un gol y dio una asistencia, ‘Lucho’ también hizo una jugada ‘maradoniana’ que le dio la vuelta al mundo. ¡Y no es por exagerar!

El entrenador Néstor Lorenzo decidió probar algunos nombres que no son habitualmente titulares en la Selección Colombia, pero el que no salió del equipo fue Luis Díaz. El extremo, quien fue el capitán de la ‘Tricolor’ ante la ausencia en el once inicial de James Rodríguez, tiró un centro como con la mano para el primer gol a Costa Rica.

En resumen