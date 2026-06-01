La jugada ‘maradoniana’ de Luis Díaz ante Costa Rica que le da la vuelta al mundo

La Selección Colombia se despidió de la afición colombiana con un partido amistoso ante Costa Rica en el estadio ‘El Campín’, de Bogotá, y Luis Díaz fue la gran figura de la victoria. No solo anotó un gol y dio una asistencia, ‘Lucho’ también hizo una jugada ‘maradoniana’ que le dio la vuelta al mundo. ¡Y no es por exagerar!
El entrenador Néstor Lorenzo decidió probar algunos nombres que no son habitualmente titulares en la Selección Colombia, pero el que no salió del equipo fue Luis Díaz. El extremo, quien fue el capitán de la ‘Tricolor’ ante la ausencia en el once inicial de James Rodríguez, tiró un centro como con la mano para el primer gol a Costa Rica.
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En resumen
- La Selección Colombia se despidió de su afición en Bogotá con una victoria en el partido amistoso disputado frente a Costa Rica en el estadio El Campín.
- Luis Díaz brilló intensamente y se consolidó como la gran figura del encuentro, demostrando su altísimo nivel a pocos días del inicio de la Copa del Mundo.
- Una jugada ‘maradoniana’ protagonizada por el extremo guajiro se robó todas las miradas, y el video de su espectacular acción ya se ha vuelto viral dándole la vuelta al mundo.