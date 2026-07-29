Cuadrado tendrá un nuevo equipo en la temporada 2026 y ahora confesó desde donde le están llegando ofertas.

Juan Guillermo Cuadrado todavía quiere seguir en activo en esta nueva temporada y el jugador colombiano finalmente dejaría Italia tras varios años. Aunque su futuro todavía no está claro, fue el mismo jugador el que aclaró desde donde le están llegando ofertas.

En un diálogo con varios medios de comunicación, Cuadrado confesó que tiene ofertas de 3 Ligas, pero de momento no hay nada de Colombia y lo más probable es que finalmente no regrese a jugar en la Liga BetPlay para este nuevo semestre en la temporada 2026.

“En este momento estamos hablando unas propuestas que tiene mi representante. De la MLS, de México, y una de Europa. Estamos esperando a ver, con la ayuda de Dios, que puede pasar”, comentó el jugador a DSports en una medida que sorprende.

Por otro lado, Cuadrado comentó que su nombre sí interesó en la Liga de Colombia y tuvo varios interesados, pero el jugador no tendría planes de regresar, sobre todo porque su esposa no lo ve con buenos ojos y ahora el futbolista debe pensar en “toda su familia”.

Cuadrado tendría varias ofertas para seguir su carrera. (Foto: GettyImages)

“La verdad, cuando lo hablo con mi esposa, no está tan de acuerdo. A mi sí me gustaría, pero no puedo pensar solamente en mi sino en lo que es lo mejor para la familia (…) sí hubo acercamientos de Colombia, no concretos, pero me lo hablan y eso”, sentenció el jugador.

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El valor de mercado de Juan Guillermo Cuadrado

Ahora mismo el valor de mercado de Juan Guillermo Cuadrado es de 800.000 euros, según Transfermarkt. El histórico jugador de Colombia está libre en el mercado y ahora mismo el equipo que lo quiera fichar solo debe negociar con él por una prima de fichaje y su sueldo.

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