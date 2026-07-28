Tras ofrecerse para ser asistente de Lorenzo por el salario mínimo, Osorio habló del alcohol y una supuesta adicción

¡Habló sin tapujos! Tras ofrecerse a la Selección por el salario mínimo, Juan Carlos Osorio aclaró los rumores sobre el alcohol. ¡Míralo!

Siempre que Juan Carlos Osorio habla, hay mucha tela por cortar. En esta ocasión, el entrenador colombiano no solo se ofreció a ser asistente de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia por el salario mínimo, también habló de la supuesta adicción que le intentaron instalar con el alcohol.

Osorio le concedió una entrevista al programa ‘Saque Largo’, del canal ‘Win Sports’, afirmó que la Selección Colombia cumplió en el Mundial 2026 al llegar a octavos de final, pero dejó en claro que le faltó dar el salto de calidad. Por ese motivo, quiere dar una mano así sea ganando 2 millones de pesos al mes, incluyendo auxilio de transporte.

“Sí, señor. Donde sea que pueda contribuir. Puedo ser uno, puedo ser dos, porque eventualmente si arranco de dos a futuro podré llegar a ser uno. Es el hoy, el aquí y el ahora, donde tengo energía y quiero ser participe de este proyecto. En este momento tengo tres oportunidades, las estoy considerando, pero dije: ‘No, quiero estar tranquilo’. Aquí a lo mejor me voy y nunca tendrá la oportunidad de expresarle al país colombiano futbolero: Quiero ser parte de esta renovación del fútbol colombiano“, dijo Juan Carlos Osorio y todavía había mucho que contar.

Osorio habló del supuesto problema con el alcohol tras ofrecerse a la Selección Colombia

Juan Carlos Osorio, entrenador colombiano. (Foto: Getty Images)

El narrador Eduardo Luis López no dejó terminar la entrevista con Osorio sin preguntarle por los supuestos problemas que ha tenido con el alcohol. “Hasta el día de hoy (28 de julio), gracias a Dios nunca he tenido un problema de conducción ni de un problema de atreverme o sobrepasarme con alguna mujer, dama o muchacho. No, para nada. Temas de dinero en el fútbol nunca he aceptado y lo del alcohol, como usted y como muchos asistiendo en este momento, (lo hago) socialmente y tal vez con mi pareja he tomado, pero que haya tenido un problema y que por eso haya violentado a alguien, para nada“, recalcó el DT colombiano.

El puesto para Juan Carlos Osorio en la Selección Colombia está vacante

Ante el anuncio que hizo Juan Carlos Osorio, la gran pregunta pasó a ser: ¿Hay espacio para él en la Selección Colombia? Sí, ya que Luis Amaranto Perea dejó de ser uno de los asistentes de Néstor Lorenzo después del Mundial 2026, ya que pasó a ser el entrenador del Deportivo Independiente Medellín.

Publicidad

Encuesta¿Llevarías a Juan Carlos Osorio a la Selección Colombia como asistente de Néstor Lorenzo? ¿Llevarías a Juan Carlos Osorio a la Selección Colombia como asistente de Néstor Lorenzo? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis