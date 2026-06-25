La lección de 11 palabras que Falcao le dio a Andrea Guerrero en pleno Mundial 2026

¿Elegancia absoluta o un sutil freno en vivo? Conoce la magistral lección de 11 palabras que Falcao le dio a Andrea Guerrero en el Mundial.

De un momento a otro, se anunció que Radamel Falcao García estaría en el Mundial 2026. No precisamente jugando con la Selección Colombia, ‘El Tigre’ se unió al equpo del canal ‘ESPN’ como comentarista y ya le dio una lección a la periodista Andrea Guerrero.

Colombia volvía a jugar un Mundial después de ocho años y la emoción que sintió Guerrero en el primer partido dejó una escena que generó opiniones divididas. La presidenta del canal Win Sports apareció con el también periodista Ricardo Henao en la cancha del estadio Azteca mientras los jugadores colombianos calentaban. Hasta ahí todo normal, pero…

En pleno calentamiento de la Selección Colombia, Andrea Guerrero vio al arquero David Ospina y no dudó en darle un abrazo. Las reacciones de los hinchas en X no dudaron en llegar diciendo “dejen a los muchachos calentar tranquilos”, “no les gusta nada, al menos se atreven a hacer algo diferente y los jugadores sienten el apoyo” y “tremenda falta de profesionalismo”. ¿Qué piensa Falcao al repecto?

Falcao y una lección a Andrea Guerrero en pleno Mundial 2026

Radamel Falcao y Andrea Guerrero. (Foto: Getty Images e Instagram / @andreaguerreroquintero)

Radamel Falcao estaba en el terreno de juego del estadio Akron, de Guadalajara, durante la tranmisión de ‘ESPN’, los jugadores de Colombia salieron a calentar para enfrentar a la República Democrática del Congo y ahí apareció la lección de once palabras a Andrea Guerrero sobre por saludar a los futbolistas en pleno calentamiento. “No me gusta ser invasivo, lo que menos quiero es incomodar”, sentenció ‘El Tigre’.

Andrea Guerrero aclaró si estaba o no pasado de tragos en Colombia vs. Uzbekistán

“En 2014, por un video, algunas personas decidieron que estaba tomada y desde entonces cada vez que me ven emocionada, feliz, intensa o disfrutando mi trabajo vuelven al mismo comentario (…) Lo digo una vez: soy profesional, respeto mi trabajo, respeto a mi equipo y jamás saldría tomada a hacer lo que hago. Mi alegría no invalida mi responsabilidad y mi emoción no me quita credibilidad”, aclaró Andrea Guerrero en un video publicado en sus redes sociales.

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En síntesis