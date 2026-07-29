El pase gol de Jhon Arias a lo Ronaldinho que le da la vuelta al mundo

¡Pura fantasía sudamericana! El pase de gol a lo Ronaldinho con el que Jhon Arias deslumbró al mundo entero. Video.

Si no fue el mejor jugador de la Selección Colombia en el Mundial 2026, pega en el palo. Jhon Arias sigue demostrando que está pasando por un gran nivel y, en esta ocasión, le dio vuelta al mundo con un pase gol al mejor estilo de Ronaldinho. ¡Y no es por exagerar!

Arias volvió a Palmeiras luego de anotar un gol, registrar una asistencia y tener una calificación promedio de 7.2 puntos, según el portal ‘SofaScore’, en el Mundial. Solo necesitó de dos partidos para volver a dar de qué hablar en el Brasileirao.

Palmeiras visitó a Vitoria por la fecha 21 del Brasileirao y Jhon Arias fue protagonista de principio a fin. Primero le hicieron una falta que terminó en la expulsión de Cacá, luego emuló a Ronaldinho con un gran pase gol y, por último y no menos importante, marcó el tercer gol de la victoria 4-0.

Video: La asistencia de Jhon Arias a lo Ronaldinho que le da la vuelta al mundo

El pase gol de Jhon Arias. (Foto: X / @geglobo)

Nada mejor para abrir el marcador que una genialidad… Transcurría el primer minuto de adición del primer tiempo cuando Arias recibió el balón de espaldas y metió un taco de primera. El balón le quedó a Mauricio y llegó el primer gol de Palmeiras para que la asistencia del volante colombiano le empezara a dar la vuelta al mundo con miles de reproducciones en X.

Gol do Palmeiras! Maurício abre o placar diante do Vitória no Barradão. pic.twitter.com/s5uXXcMz02 — ge (@geglobo) July 30, 2026

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Este es el increíble salario de Jhon Arias en el Palmeiras

Un sueldo como si jugara en Europa. Según el periodista Diego Rueda, de ‘Caracol Radio’, Jhon Arias gana 475.000 dólares mensuales en el Palmeiras. Esto quiere decir que al año está recibiendo un salario de unos 5.7 millones de dólares.

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