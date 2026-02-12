Falcao será sancionado por Dimayor tras su primer gol con Millonarios en la Liga Colombiana I-2026

Y un día, Radamel Falcao García volvió a marcar con Millonarios. Luego de pasar un semestre sin jugar, ‘El Tigre’ regresó al fútbol de Colombia, y cuando parecía que todo era alegría porque marcó el gol de la primera victoria de Millos en la Liga Colombiana I-2026, se conoció que la Dimayor lo va a sancionar.

Millonarios venía de sumar tres derrotas y dos empates. Era de suma urgencia empezar a ganar para no quedar con muy pocas probabilidades de clasficar a los cuadrangulares, así que había que dejar hasta la última gota de sudor ante Águilas Doradas. ¡Y no es por exgarar! Pero… Esta intensidad le jugó una mala pasada a Radamel Falcao.

Falcao ingresó para el inicio del segundo tiempo y tan solo necesitó de once minutos para repotarse en el marcador. Con un remate fuerte cruzado de penal, ‘El Tigre’ puso el 1-0 y, a la hora de cuidar el resultado, tampoco tuvo dudas de impedir una salida de Águilas Doradas con una falta. Ahí le dio el argumento a la Dimayor para que lo sancione.

La sanción que va a recibir Falcao tras su primer gol en 2026

Falcao y el árbitro Matorel en Millos vs. Águilas Doradas. (Foto: Vizzor Image)

En la victoria de Millonarios 1-0 ante Águilas Doradas, Radamel Falcao García recibió una tarjeta amarilla al minuto 44 del segundo tiempo. Esto quiere decir que, después de habe marcado su primer gol en la Liga Colombiana I-2026, el Comíte Disciplinario de la Dimayor lo va a sancionar con una multa de $350.181 pesos colombianos. ¡Uf! Respiro de alivio para los hinchas de ‘Millos’.

Esto dijo Radamel Falcao después de la primera victoria de Millonarios en 2026

“La verdad que nunca había pasado en mi carrera (un gol después de su cumpleaños). Muy contento por la victoria, el esfuerzo de todo el equipo ha sido maravilloso ante un rival trbajado. Nosotros, gracias a Dios tenemos estos primeros tres puntos del campeonato. Ahora, es más fácil corregir y mejorar“, sostuvo Falcao después de la primera victoria de Millonarios en 2026.

