FIFA prefirió no confirmar la verdadera edad de Radamel Falcao

La carrera de Radamel Falcao García tiene muy pocos asteriscos. Ha sido un ejemplo dentro y fuera de la cancha, es un goleador innato y lo respetan en todo el mundo del fútbol. Sin embargo, hay un gran mito alrededor de la edad de ‘El Tigre’ y, en esta ocasión, la FIFA prefirió no tomar partido.

¡A los antecedentes! El programa ‘Noticias Uno’, del Canal Uno, presentó un reportaje en el que Wilson Serrano, quien era el rector del Colegio San Pedro Alejandrino en 2013, mostró un formulario de inscripción donde aparecía que Radamel Falcao había nacido, supuestamente, el 10 de febrero de 1984 y no el 10 de febrero de 1986.

Con este precedente, cada vez que Falcao celebra un año más de vida, no falta el mensaje en redes sociales que duda de su verdadera edad. En 2026, no se hicieron esperar las felicitaciones por el cumpleaños 40 y la FIFA se hizo presente con dos publicaciones que no quisieron confirmar la verdadera edad de ‘El Tigre’.

Las publicaciones de la FIFA que no confirmaron la edad de Falcao

Radamel Falcao es el máximo goleador de la Selección Colombia. (Foto: Vizzor Image)

La FIFA, por medio de las cuentas oficiales en español e inglés de la Copa del Mundo, decidió felicitar a Radamel Falcao García por su cumpleaños con dos publicaciones que no mencionaron su edad. Primero publicó “el rugido del Tigre” junto al gol que el delantero le hizo a Polonia en la fase de grupos del Mundial 2018 y luego puso una foto de Falcao besando la camiseta de la Selección Colombia con las palabras “El Tigre”.

Radamel Falcao cumplió 40 años en 2026. (Foto: X / @fifaworldcup_es y @FIFAWorldCup)

Publicidad

Publicidad

ver también Llegó a más de 403 mil reproducciones: El susto que Falcao le dio a Alberto Gamero

Esto dijo Falcao sobre la polémica de su verdadera edad

Falcao no solo dijo en 2013 que “he sido sorprendido con noticias en los medios sobre mi edad que son totalmente ridículas. Quiero desmentirlo rotundamente y terminar este tema de una vez por todas”; también recibió el respaldo de su padre, Radamel García, quien presentó el registro civil de nacimiento de ‘El Tigre’ de la Notaría Primera de Santa Marta, donde se confirma que nació el 10 de febrero de 1986. Todo se trató de un error de digitación en el formulario de inscripción del Colegio San Pedro Alejandrino.

Encuesta¿Cuántos años crees que tiene Falcao? ¿Cuántos años crees que tiene Falcao? Ya votaron 0 personas

Datos clave

Radamel Falcao García celebró su cumpleaños el 10 de febrero de 2026 .

celebró su cumpleaños el . El registro civil de Santa Marta confirma su nacimiento el 10 de febrero de 1986 .

. La FIFA publicó felicitaciones en redes sociales sin mencionar la edad específica del jugador.

Publicidad