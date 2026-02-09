Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga Colombiana

Llegó a más de 403 mil reproducciones: El susto que Falcao le dio a Alberto Gamero

El susto de Falcao a Alberto Gamero en Deportivo Cali vs. Millonarios explotó en redes y ya suma más de 403 mil reproducciones. ¡Video!

Por Julio Montenegro

Sigue a Bolavip en Google!
Gamero dirigió a Falcao durante un semestre.
© Vizzor ImageGamero dirigió a Falcao durante un semestre.

Un viejo conocido se encontró con Radamel Falcao García. Alberto Gamero disputó el segundo partido contra Millonarios siendo entrenador del Deportivo Cali y fue protagonista de una de las escenas más curiosas del partido con el susto que le metió ‘El Tigre’.

¡Llegó a más de 400 mil reproducciones en Instagram! A pesar de que Gamero solo dirigió a Radamel Falcao durante un semestre, crearon una relación tan cercana que el técnico intentó convencerlo para que jugara en Deportivo Cali antes de que se diera el regreso del delantero a Millonarios.

Le dije que me faltaba un ‘9’ y que se venga, pero me manifestó que era difícil para él ir a otro equipo de Colombia que sea diferente a Millonarios. Era algo de broma, pero yo sabía que no iba a venir acá”, confesó Alberto Gamero sobre Falcao en julio de 2025 antes de volver a encontrarse con ‘El Tigre’.

Video: El susto viral de Falcao a Gamero con más de 400 mil reproducciones

Falcao se reencontró con Gamero en el FPC. (Foto: Vizzor Image)

Falcao se reencontró con Gamero en el FPC. (Foto: Vizzor Image)

Los equipos salieron a la cancha del estadio Palmaseca y Gamero estaba tan concentrado en la antesala al partido que no se dio cuenta de que lo tomaron del brazo y lo jalaron un poco para atrás. Ahí llegó la cara de susto, pero no duró mucho. Era un viejo conocido, era Radamel Falcao García saludándolo para llegar a más de 403.000 reproducciones en Instagram. ¡Video!

Fabián Bustos debutó con Millonarios y le apuntó a Alberto Gamero tras el 0-0 ante Deportivo Cali

ver también

Fabián Bustos debutó con Millonarios y le apuntó a Alberto Gamero tras el 0-0 ante Deportivo Cali

¿Quién va mejor en la tabla de posiciones de la Liga Colombiana, Millonarios o el Cali de Gamero?

Mientras que Millonarios tuvo un inicio con tres derrotas consecutivas en la Liga Colombiana I-2026 que lo tiene en la posición 16 de 20 con dos puntos, Deportivo Cali de Alberto Gamero y compañía se ubica en el octavo lugar con siete unidades. Todo esto después de que empataran 0-0 por la quinta fecha.

Publicidad

Encuesta

¿Quién terminará más arriba en la tabla de posiciones?

Ya votaron 0 personas

En síntesis

  • Radamel Falcao asustó a Gamero al jalarlo del brazo en el estadio Palmaseca.
  • El video del susto de Falcao a Gamero superó 403.000 reproducciones en la red Instagram.
  • Alberto Gamero reaccionó con una cara de susto tras la broma de Falcao García.
julio montenegro
Julio Montenegro
Lee también
Así reaccionó Falcao a la burla que le hizo Eduardo Luis López
Fútbol de Colombia

Así reaccionó Falcao a la burla que le hizo Eduardo Luis López

El no pedido de disculpas de Eduardo Luis López por burlarse de Falcao
Fútbol de Colombia

El no pedido de disculpas de Eduardo Luis López por burlarse de Falcao

Falcao y el grave problema que tendrá el nuevo DT de Millonarios
Fútbol de Colombia

Falcao y el grave problema que tendrá el nuevo DT de Millonarios

¡Última hora! Miller Bolaños y Emelec tomaron una decisión para la temporada 2026
Fútbol de Ecuador

¡Última hora! Miller Bolaños y Emelec tomaron una decisión para la temporada 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo