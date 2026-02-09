Llegó a más de 403 mil reproducciones: El susto que Falcao le dio a Alberto Gamero

Un viejo conocido se encontró con Radamel Falcao García. Alberto Gamero disputó el segundo partido contra Millonarios siendo entrenador del Deportivo Cali y fue protagonista de una de las escenas más curiosas del partido con el susto que le metió ‘El Tigre’.

¡Llegó a más de 400 mil reproducciones en Instagram! A pesar de que Gamero solo dirigió a Radamel Falcao durante un semestre, crearon una relación tan cercana que el técnico intentó convencerlo para que jugara en Deportivo Cali antes de que se diera el regreso del delantero a Millonarios.

“Le dije que me faltaba un ‘9’ y que se venga, pero me manifestó que era difícil para él ir a otro equipo de Colombia que sea diferente a Millonarios. Era algo de broma, pero yo sabía que no iba a venir acá”, confesó Alberto Gamero sobre Falcao en julio de 2025 antes de volver a encontrarse con ‘El Tigre’.

Video: El susto viral de Falcao a Gamero con más de 400 mil reproducciones

Falcao se reencontró con Gamero en el FPC. (Foto: Vizzor Image)

Los equipos salieron a la cancha del estadio Palmaseca y Gamero estaba tan concentrado en la antesala al partido que no se dio cuenta de que lo tomaron del brazo y lo jalaron un poco para atrás. Ahí llegó la cara de susto, pero no duró mucho. Era un viejo conocido, era Radamel Falcao García saludándolo para llegar a más de 403.000 reproducciones en Instagram. ¡Video!

ver también Fabián Bustos debutó con Millonarios y le apuntó a Alberto Gamero tras el 0-0 ante Deportivo Cali

¿Quién va mejor en la tabla de posiciones de la Liga Colombiana, Millonarios o el Cali de Gamero?

Mientras que Millonarios tuvo un inicio con tres derrotas consecutivas en la Liga Colombiana I-2026 que lo tiene en la posición 16 de 20 con dos puntos, Deportivo Cali de Alberto Gamero y compañía se ubica en el octavo lugar con siete unidades. Todo esto después de que empataran 0-0 por la quinta fecha.

Publicidad

Publicidad

Encuesta¿Quién terminará más arriba en la tabla de posiciones? ¿Quién terminará más arriba en la tabla de posiciones? Ya votaron 0 personas

En síntesis