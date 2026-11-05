Gamero tras los 26 tiros de Millos al América sin un gol: “Si Dios nos mandó este punto, lo acepto”

Insólito desenlace en El Campín. Descubre la resignada confesión de Alberto Gamero tras los 26 remates sin gol de Millonarios ante América.

Millonarios aplazó la clasificación a los cuadrangulares del segundo semestre de 2026 en el fútbol de Colombia luego de empatar 0-0 con América de Cali en un partido en el que tuvo 26 tiros. El entrenador Alberto Gamero tenía que decir algo al respecto.

Pasaron quince días para Millonarios volvería a jugar mientras el calendario de la Liga Colombiana II-2026 se ponía al día. Se notó que hubo tiempo de trabajo y el equipo ‘Embajador’ logró sacar el arco cero después de cuatro partidos en los que siempre recibió gol.

En el aspecto ofensivo hubo más creación con un circuito ofensivo que empezó con Juan Guillermo Cuadrado, David Mackalister Silva, Daniel Ruiz y Rodrigo Contreras. Sin embargo, ni con la entrada de goleadores como Leonardo Castro y Andrey Estupiñán se le pudo marcar al América de Cali. Alberto Gamero se desahogó en conferencia de prensa.

Gamero tras los 26 tiros al América: “Si Dios nos mandó este punto, lo acepto”

Mackalister Silva y José Cavadia. (Foto: X)

“Le acabo de decir eso a ellos (jugadores) en la oración que hicimos, que la hizo Carlos Darwin, donde Carlos Darwin dice: ‘No era el resultado que esperábamos’, pero después cuando él finaliza la oración y le doy a ellos una palabra: ‘No era el resultado que esperábamos, pero sí era el rendimiento que queríamos del equipo’. Eso era lo que queríamos, un rendimiento así del equipo. Nos faltó el gol, claro, nos faltó el gol, pero lo buscamos. Entonces creo que hoy (4 de noviembre) queda ese sinsabor que uno puede decir de que no se pudo ganar el partido. Pero siempre soy una persona creyente en Dios y si Dios nos mandó este punto, lo acepto. Él me mandó este punto, o nos mandó este punto, nosotros lo aceptamos. Pero me parece que hoy el equipo hizo cosas importantes, hizo cosas buenas y, y salió a la cancha a ganar el partido ante un gran equipo, hoy enfrentamos a un gran equipo, pero me parece que hoy hicimos cosas muy buenas”, afirmó Gamero en conferencia de prensa.

¿Cuándo vuelve a jugar a Millonarios en la Liga Colombiana II-2026?

Luego de un empate 0-0 con América de Cali en el que tuvo 26 tiros de los cuales ocho fueron al arco, Millonarios volverá a jugar el domingo ocho de noviembre cuando enfrente al Deportes Tolima en Ibagué a las 6:10 P.M. por la fecha 18 de la Liga Colombiana II-2026.

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