Conoce las declaraciones de Rodrigo Contreras sobre su futuro y la posibilidad de irse de Millonarios a final de semestre.

Empezó la cuenta regresiva para definir el futuro de Rodrigo Contreras en Millonarios. El delantero termina contrato el 31 de diciembre de 2026 y está en condición de préstamo, por lo que dijo unas palabras que abrieron la posibilidad para irse del equipo ‘Embajador’.

Contreras fue la gran figura de Millonarios en el primer semestre del fútbol colombiano con 15 goles en 26 partidos. Con aquel gol desde antes de la mitad de la cancha contra Atlétio Nacional en la fase previa de Copa Sudamericana empezó a ganarse el cariño de los hinchas.

A pesar de que en el segundo semestre no ha marcado tantos goles y estuvo 43 días por fuera de las canchas por una lesión que se repitió en el músculo bíceps femoral izquierdo, la intención de Rodrigo Contreras es quedarse en Millonarios. Hace dos meses le pasó la propuesta al equipo albiazul y aún no recibe respuesta.

“La verdad que no estoy pensando en eso ahora. El club ya tiene la propuesta mía hace dos meses, ahora depende de ellos y no de mí. Creo que ya hice mi trabajo dentro de la cancha, creo que el club tiene que decidir si quiere contar conmigo para lo que queda o si no. Así que nada… Ahora pensar en los cuadrangulares y tenemos que hacer las cosas bien”, declaró Contreras en el aeropuerto El Dorado antes de viajar a Cali para el inicio de los cuadrangulares de la Liga Colombiana.

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