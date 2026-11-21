Todos los detalles sobre la postura de WIN Sports para transmitir el fútbol colombiano en 2026.

Este sábado 21 de noviembre de 2026 vence el plazo para que WIN Sports finalmente pueda presentar una oferta que iguale la que puso el consorcio liderado por Mauricio Correa. Hay una gran batalla para definir qué canal pasa la Liga BetPlay en 2027. De momento, está totalmente descartada una alianza con otro canal.

Se había revelado que WIN Sports tendría una alianza con Caracol para ir definitivamente por los derechos de la Liga BetPlay, sin embargo, esto no terminó siendo así. Se descartó cualquier alianza entre los poderosos canales, pero en medio hubo también otra decisión.

WIN Sports presentó una oferta para quedarse con los derechos de la Liga BetPlay

Por otro lado, Carlos Antonio Vélez confirmó que WIN Sports puso una oferta sobre la mesa para transmitir el Fútbol Profesional Colombiano: “Pasadas las 3.30 PM WIN ,sin compañía ni socios, presentó su oferta por los derechos del FPC”, reveló el periodista.

WIN Sports presentó una oferta para seguir con el fútbol colombiano. (Foto: Captura de pantalla)

No hay detalles oficiales de qué oferta presentó WIN Sports por el FPC, sin embargo, se entiende que esta debe ser de 90 millones o más para que pueda competir con la que la DIMAYOR ya eligió. Ya se aceptó una oferta de Mauricio Correa para transmitir la Liga BetPlay.

¿Cuándo se decidirá qué canal pasa la Liga BetPlay?

De acuerdo a revelación de Pipe Sierra, el 25 de noviembre hay una Asamblea en Bogotá del Fútbol Profesional Colombiano para decidir qué oferta es la más conveniente y qué canal finalmente terminará transmitiendo la Liga BetPlay en 2027 y en los siguientes años.

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En síntesis: